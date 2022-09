Satelitné zábery ukázali rad áut na hraniciach z Ruska do Gruzínska

Na satelitnej snímke americkej spoločnosti Maxar Technologies dlhý rad aút na hranici medzi Ruskom a Mongolskom 23. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 27. septembra (TASR) - Satelitné zábery americkej spoločnosti Maxar Technologies zachytávajú dlhý rad nákladných vozidiel a osobných áut čakajúcich na prekročenie hraníc z Ruska do susedného Gruzínska cez kontrolné stanovište Verchnyj Lars. V pondelok tieto zábery zverejnil portál britskej stanice Sky News.Správy, že Rusko možno zatvorí svoje hranice, sa šíria od stredy 21. septembra, keď ruský prezident Vladimir Putin vydal príkaz na povolanie 300.000 záložníkov do armády, aby podporili vojenskú operáciu na Ukrajine.Putinovo oznámenie "čiastočnej mobilizácie" z minulého týždňa spustilo protesty, masový odchod mužov z Ruska a vlnu násilia po celej krajine.Kremeľ poprel informácie, že utajená klauzula v Putinovom príkaze umožňuje povolať do bojov na Ukrajine až milión záložníkov.Satelitné zábery, zverejnené spoločnosťou Maxar, vznikli v nedeľu 25. septembra.Rad čakajúcich vozidiel siahal do vzdialenosti približne 16 kilometrov na sever od hraničného priechodu Verchnyj Lars a spoločnosť Maxar uviedla, že rad pravdepodobne pokračoval ešte ďalej na sever.Maxar zverejnil aj satelitné zábery z ďalšieho priechodu medzi Ruskom a Mongolskom, konkrétne z kontrolného stanovišťa Chjágta. Prvý záber je z pondelka 15. augusta a tri neskoršie z piatka 23. septembra, na ktorých je už na ceste vidieť veľké množstvo nákladných aj osobných áut.