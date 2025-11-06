< sekcia Zahraničie
Satelitné zábery naznačujú existenciu masových hrobov v Sudáne
Autor TASR
Chartúm 6. novembra (TASR) - Nové satelitné snímky pracoviska humanitárneho výskumu na Yaleovej univerzite odhalili v sudánskom meste al-Fášir možné masové hroby, uviedli výskumníci tejto univerzity v správe zverejnenej vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Koncom októbra obsadili sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) mesto al-Fášir, ktoré rok a pol obliehali. Po obsadení vznikli podozrenia, že v meste dochádza k masovému zabíjaniu, čo podľa AFP naznačujú aj satelitné zábery zobrazujúce zrejme miesta masakrov.
Pracovisko humanitárneho výskumu na Yaleovej univerzite vo svojej najnovšej správe tvrdí, že našlo dôkazy zhodné s „aktivitou súvisiacou s likvidáciou tiel“. Podľa zistení ide o „dve narušenia pôdy zhodné s masovými hrobmi pri mešite a bývalej detskej nemocnici“. Poukázalo tiež na objavenie niekoľkometrových zákopov, ako aj na zmiznutie skupiny objektov zodpovedajúcich telám pri nemocnici, mešite či iných častiach mesta, čo podľa AFP naznačuje, že telá, ktoré boli na spomínaných miestach uložené, neskôr premiestnili.
Na satelitných snímkach bola podľa správy výskumníkov pozorovaná likvidácia alebo prevoz tiel pri nemocnici v al-Fášire. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že počas obsadenia mesta zahynulo viac ako 460 pacientov a zdravotníckeho personálu tejto nemocnice.
Výskumníci tvrdia, že na základe rozmerom možného masového hrobu nie je možné určiť počet tiel, ktoré sú v ňom zrejme uložené, keďže telá môžu byť poukladané jedno na druhom.
Najnovšie zábery z okolia detskej nemocnice, ktorú RSF využívajú na zadržiavanie väzňov, naznačuje možne „masové zabíjanie“ v tejto oblasti, tvrdí správa pracoviska humanitárneho výskumu. To pred pádom al-Fáširu zaznamenalo v tomto meste len individuálne pohreby v oblastiach kontrolovaných buď RSF, sudánskou armádou alebo ich spojencami.
Od obsadenia al-Fáširu zaznamenali výskumníci najmenej „34 skupín objektov zodpovedajúcich telám viditeľným na satelitných snímkach“. Ide podľa nich však len o „podhodnotenie celkového rozsahu zabíjania“.
Satelitné zábery sú jednou z mála možností na monitorovanie krízy, ku ktorej dochádza v izolovaných oblastiach Sudánu, konštatuje AFP.
