Satelitné zábery ukazujú, že Čína nezverejňuje reálne údaje o pandémii

Peking 12. januára (TASR) - Satelitné snímky viacerých čínskych miest, ktoré na konci decembra a začiatku januára vyhotovila spoločnosť Maxar, vykazujú zvýšenú aktivitu v okolí tamojších pohrebníctiev a krematórií. To by mohlo dokazovať, že údaje, ktoré Peking zverejňuje v súvislosti s pandémiou, nezodpovedajú skutočnej situácii v krajine. Vo štvrtok to uviedla americká televízia NBC, informuje TASR.



Snímky Maxaru zobrazujú napríklad výstavbu nového parkoviska pri pohrebníctve na predmestí Tchung-čou v Pekingu či pracovníkov pohrebnej služby mesta Tung-ťiao v ochranných oblekoch, ktorí vykladajú z neustále prichádzajúcich nákladných áut rakvy. Na obe miesta pritom dohliadala polícia. Maxar zaznamenal zvýšený výskyt áut i pred ďalšími čínskymi pohrebníctvami a krematóriami.



NBC upozorňuje, že pekinské krematóriá pracujú v nepretržitom režime a čakacia lehota na spopolnenie tela je v súčasnosti až dva týždne. Niektoré pohrebníctva rodinám nepovoľujú ani spomienkové obrady, príbuzní ich preto vykonávajú v nemocniciach. Čínske zdravotnícke zariadenia vo svojich vonkajších priestoroch zároveň uskladňujú pripravené prázdne rakvy.



Peking uvádza, že pandemická situácia v krajine je pod kontrolou, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) poskytnuté údaje o tamojšom počte hospitalizácií a úmrtí neodrážajú realitu. Čína totiž od 7. decembra, kedy náhle zmiernila prísne pandemické opatrenia, oficiálne zaznamenala len 40 úmrtí na ochorenie COVID-19.



V dôsledku zvyšujúcich sa počtov prípadov nákazy koronavírusom zaviedli viaceré krajiny povinnosť pre cestujúcich z Číny preukázať sa negatívnym výsledkom testu na covid či podstúpiť po prílete do cieľovej destinácie testovanie. Peking tieto kroky odsudzuje a označuje ich za "diskriminačné".