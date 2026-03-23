< sekcia Zahraničie
Saudská Arábia a Emiráty sa stali cieľom nových iránskych útokov
Autor TASR
Rijád 23. marca (TASR) - Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty boli v noci na pondelok cieľom nových útokov zo strany Iránu. Sirény sa ozývali aj v Bahrajne. Pri úderoch podľa agentúry AFP utrpela zranenia najmenej jedna osoba, informuje TASR.
Saudskoarabské ministerstvo obrany uviedlo, že zachytilo dve balistické strely smerujúce na hlavné mesto Rijád, pričom jednu z nich zostrelila protivzdušná obrana a druhá dopadla do neobývanej oblasti. Zničiť sa podarilo aj najmenej dva drony na východe krajiny.
Podobne ministerstvo obrany v Spojených arabských emirátoch informovalo o prilietavajúcich raketách a dronoch a vysvetlilo, že zvuky, ktoré mohli obyvatelia počuť, sú dôsledkom činnosti protivzdušnej obrany, ktorá proti nim zasahuje. Niekoľko hodín predtým úrady v metropole Abú Zabí uviedli, že padajúce trosky zničenej balistickej rakety zranili indického občana.
Iránske Revolučné gardy podľa televízie al-Džazíra tvrdili, že zaútočili raketami a dronmi na leteckú základňu princa Sultána v Saudskej Arábii a na piatu flotilu amerického námorníctva, ktorá sídli v bahrajnskej Manáme.
V Bahrajne za zvuku sirén ministerstvo vnútra prostredníctvom sociálnych sietí vyzvalo obyvateľov, aby zachovali pokoj a zamierili k najbližšiemu bezpečnému miestu.
Štáty Perzského zálivu, ktoré boli dlhodobo označované za oázy bezpečnosti a stability v regióne, boli zatiahnuté do vojny na Blízkom východe, keď Irán v reakcii na americké a izraelské nálety podniká útoky na arabské krajiny v regióne a Izrael.
Teherán sa pri svojich odvetných úderoch zameral na americké objekty, avšak zasiahol aj civilnú infraštruktúru, ako sú pamiatky, letiská, prístavy a ropné zariadenia v oblasti Perzského zálivu, píše AFP.
