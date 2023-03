Saudská Arábia a Irán prisľúbili naplnenie dohody o obnovení vzťahov

Rijád 23. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí Saudskej Arábie spolu telefonovali pri príležitosti začiatku moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Prisľúbili pritom "skorú" implementáciu potenciálne prelomovej dohody o obnovení diplomatických vzťahov medzi oboma dlhoročnými rivalmi, ktorí súperia o vplyv v regióne Blízkeho východu, informuje agentúra AFP.



O telefonáte šéfov diplomacií informovalo vo štvrtok ministerstvo zahraničných vecí v Rijáde, podľa ktorého si ministri "vzájomne zapriali všetko dobré pri príležitosti posvätného mesiaca ramadán".



Šéf saudskoarabskej diplomacie princ Fajsal bin Farhán a iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján sa tiež "dohodli na tom, že čoskoro uskutočnia bilaterálne stretnutie, ktoré by malo otvoriť cestu k vzájomnému znovuotvoreniu ambasád a konzulátov," uvádza sa vo vyhlásení Rijádu.



Dohoda o úplnom obnovení diplomatických vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Iránom, ktorú sprostredkovala Čína, bola prekvapivo oznámená 10. marca.



Rijád prerušil vzťahy s Teheránom v roku 2016, keď iránski demonštranti zaútočili na saudskoarabskú diplomatickú misiu. Saudská Arábia predtým popravila známeho šiitského duchovného Nimra an-Nimra, čo v Iráne vyvolalo vlnu protestov.



Na základe dohody medzi Iránom a Saudskou Arábiou by malo v priebehu dvoch mesiacov dôjsť k vzájomnému znovuotvoreniu ambasád a ďalších diplomatických misií. Mali by sa tiež uviesť do praxe iránsko-saudskoarabské dohody o bezpečnostnej a ekonomickej spolupráci uzavreté pred vyše 20 rokmi, píše AFP.



V nedeľu sa nemenovaný iránsky predstaviteľ vyjadril, že prezident Iránu Ebráhím Raísí dostal pozvanie na návštevu Saudskej Arábie od tamojšieho kráľa Salmána, čo však Rijád zatiaľ nepotvrdil.



Washington sa k Čínou sprostredkovanej dohode o zmierení medzi Rijádom a Teheránom zatiaľ vyjadruje zdržanlivo. Je skeptický najmä k tomu, či iránsky režim skutočne dodrží svoje záväzky, a či dohoda povedie k ukončeniu vojny v Jemene, ktorá sa považuje za zástupný konflikt medzi Iránom a Saudskou Arábiou.



Tohtoročný ramadán sa začal v stredu po západe slnka a prvým pôstnym dňom bude štvrtok. Posvätný mesiac moslimov potrvá do 21. apríla.