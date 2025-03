Saudská Arábia a Katar odsúdili prerušenie dodávok elektriny do Gazy

Rijád 11. marca (TASR) - Saudská Arábia a Katar v utorok odsúdili rozhodnutie Izraela prerušiť dodávky elektriny do vojnou zničeného Pásma Gazy a naliehali na medzinárodné spoločenstvo, aby v tejto súvislosti prijalo opatrenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo "najostrejšie odsúdenie izraelských okupačných orgánov, ktoré používajú kolektívny trest proti Palestínčanom v Pásme Gazy tým, že prerušili dodávku elektriny do tejto oblasti".



Katar, ktorý je spolu so Spojenými štátmi a Egyptom sprostredkovateľom prímeria v Pásme Gazy, vo svojom vyhlásení uviedol, že "dôrazne odsudzuje čin izraelskej okupácie, ktorá prerušila dodávku elektriny do Pásma Gazy, a považuje ho za hrubé porušenie medzinárodného humanitárneho práva".



Saudská Arábia vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby "okamžite prijalo naliehavé opatrenia". Katar taktiež naliehal na "okamžité kroky na zabezpečenie potrebnej ochrany palestínskeho ľudu".



Izrael v nedeľu prerušil dodávky elektriny do tejto palestínskej enklávy. Týždeň predtým pozastavil aj prísun humanitárnej pomoci do Gazy. Urobil tak po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas odmietlo predĺženie prímeria v Pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára. Jeho prvá fáza uplynula pred viac ako týždňom a strany sa dosiaľ nedohodli na jeho pokračovaní, či postupe do ďalšej fázy.



Izrael súhlasil s predĺžením prvej fázy do polovice apríla, čo však Hamas odmietol. Hnutie požaduje prechod do druhej fázy, ktorá by mala znamenať trvalý pokoj zbraní pred treťou fázou, znamenajúcou obnovu palestínskej enklávy.



Organizácia Spojených národov v súvislosti s prerušením elektriny na palestínske územie varovala pred "hroznými následkami" pre Palestínčanov v Gaze. Británia po izraelskom rozhodnutí vyjadrila "hlboké znepokojenie". Nemecká vláda uviedla, že rozhodnutie Izraela by mohlo vyvolať na palestínskom území novú humanitárnu krízu.