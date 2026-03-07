< sekcia Zahraničie
Saudská Arábia a Pakistan rokovali o implementácii obrannej dohody
Obranný pakt uzavreli krajiny v septembri minulého roka.
Autor TASR
Islamabad/Rijád 7. marca (TASR) - Minister obrany Saudskej Arábie Chálid bin Salmán s pakistanskými vojenskými predstaviteľmi diskutoval o tom, ako najlepšie implementovať spoločnú obrannú dohodu medzi krajinami v súvislosti s iránskymi útokmi. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.
„Diskutovali sme o iránskych útokoch na (Saudskú Arábiu) a o opatreniach potrebných na ich zastavenie v rámci našej spoločnej strategickej obrannej dohody,“ uviedol šéf saudskoarabského rezortu obrany na platforme X.
„Zdôraznili sme, že takéto akcie narúšajú regionálnu bezpečnosť a stabilitu, a vyjadrili sme nádej, že iránska strana preukáže múdrosť,“ dodal Chálid bin Salmán. Žiadne ďalšie podrobnosti o rokovaniach neposkytol.
Obranný pakt uzavreli krajiny v septembri minulého roka. Podľa neho sa každý útok na jeden zo štátov považuje za útok na oba. Pakistanský minister obrany Chavádža Ásif po jeho podpise vlani vyhlásil, že jadrový program Islamabadu „bude k dispozícii“ Saudskej Arábii v rámci tejto obrannej dohody, ak to bude potrebné.
DPA zdôrazňuje, že rokovania medzi saudskoarabskými a pakistanskými predstaviteľmi prichádzajú v čase, kedy Irán opakovane útočí na štáty Perzského zálivu. Hoci iránsky prezident Masúd Pezeškiján v sobotu avizoval, že Teherán na susedné krajiny viac útočiť nebude, z viacerých štátov boli hlásené výbuchy.
