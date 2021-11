Saudská Arábia a SAE sa pripojili k výzve USA a Británie o Sudáne

Washington 4. novembra (TASR) - Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré majú úzke vzťahy so sudánskou armádou, sa v stredu pripojili k výzve Spojených štátov a Spojeného kráľovstva, aby lídri nedávneho prevratu v Sudáne obnovili civilnú vládu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Súhlasíme s vážnym znepokojením medzinárodného spoločenstva zo situácie v Sudáne. Vyzývame na úplné a okamžité obnovenie jeho civilne prechodnej vlády a inštitúcií... Vyzývame na prepustenie všetkých zadržaných v súvislosti s nedávnymi udalosťami a zrušením výnimočného stavu," uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnilo americké ministerstvo zahraničia.



Spojené štáty odsúdili vojenské prevzatie moci v Sudáne z 25. októbra a okamžite zmrazili ekonomickú podporu vo výške 700 miliónov dolárov, ktorá sa pripravovala pre Sudán. Sudán čelí aj tlaku zo strany Africkej únie, ktorá pozastavila činnosť krajiny vo svojich radoch až do "účinného obnovenia prechodnej vlády pod vedením civilistov", dodala AFP.



Predseda Zvrchovanej rady Sudánu generál Abdal Fattáh Burhán rozpustil 25. októbra tento orgán fungujúci dovtedy ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládu. Zároveň vyhlásil výnimočný stav a oznámil vytvorenie "kompetentnej" vlády. Burhán dal zadržať premiéra i ďalších politikov. Generál tvrdil, že armáda bola nútená prevziať moc v dôsledku neustálych sporov medzi politickými stranami, ktoré by podľa neho mohli vyústiť do občianskej vojny. Zároveň však uistil medzinárodné spoločenstvo, že jeho kabinet dodrží sľub o transformácii na civilnú vládu.