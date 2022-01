Saudská Arábia a Thajsko obnovujú diplomatické vzťahy

Rijád 26. januára (TASR) - Saudská Arábia a Thajsko oznámili, že obnovujú vzájomné diplomatické vzťahy po tom, ako boli viac ako tri desaťročia zmrazené pre krádež šperkov z paláca saudskoarabského princa. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Tento historický krok je výsledkom dlhodobého úsilia na rôznych úrovniach o obnovenie vzájomnej dôvery a priateľských vzťahov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení oboch krajín, ktoré bolo zverejnené po stretnutí thajského premiéra Prajuta Čanóčchu so saudskoarabským korunným princom Muhammadom ibn Salmánom v Rijáde.



Obe krajiny sa tiež dohodli, že v blízkej budúcnosti vymenujú svojich veľvyslancov.



Medzičasom letecká spoločnosť Saudi Airlines oznámila, že v máji obnoví letové spojenie s Thajskom.



Thajsko zase uviedlo, že pre saudskoarabský pracovný trh – v ktorom chýba približne osem miliónov pracovníkov v oblasti cestovného ruchu, zdravotnej starostlivosti či stavebníctva – je pripravené poskytnúť kvalifikovaných pracovníkov.



Thajsko sa o v minulosti opakovane snažilo o obnovenie diplomatických vzťahoch, sčasti aj pre benefity, ktoré by takýto krok priniesol pre kľúčové thajské odvetvie, cestovný ruch.



K narušeniu diplomatických vzťahov oboch krajín došlo po tom, ako jeden zamestnanec paláca saudskoarabského princa, ktorý mal thajský pôvod, ukradol v roku 1989 z paláca šperky a drahokamy v hodnote 20 miliónov dolárov. Táto udalosť vyústila do medzištátneho sporu, známeho ako aféra modrého diamantu.



Saudská Arábia dlho obviňovala thajskú políciu z toho, že marí vyšetrovanie tejto krádeže. Thajská polícia neskôr Rijádu vrátila niektoré ukradnuté šperky. Avšak podľa Saudskej Arábie bola väčšina z nich falošná, pričom dodnes nie je známe, kde sa nachádza najcennejší drahokam, 50-karátový modrý diamant.



V roku 1990 bol tiež v Bangkoku zavraždený podnikateľ, ktorého do Thajska vyslala Saudská Arábia, aby tam vyšetroval krádež. Jeho vražda sa udiala len tri dni po tom, ako boli v Bangkoku zastrelení traja saudskoarabskí diplomati.



Hovorca thajskej vlády uviedol, že thajský premiér vyjadril ľútosť nad incidentami z rokov 1989 a 1990, pričom prisľúbil, že ich vyšetrovanie bude obnovené, ak sa objavia nejaké nové dôkazy.