Saudská Arábia bude hostiť summit o Trumpovom pláne pre Pásmo Gazy

Rijád 14. februára (TASR) - Saudská Arábia bude 20. februára hostiť lídrov Egypta, Jordánska, Kataru a Spojených arabských emirátov na summite o návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad vojnou zničeným Pásmom Gazy. Oznámil to v piatok zdroj oboznámený s prípravou summitu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Summit sa uskutoční pred zasadnutím Ligy arabských štátov (LAŠ) 27. februára v egyptskej Káhire, na ktorom by sa podľa zdroja mali predstavitelia krajín taktiež zaoberať spomínaným návrhom.



Ďalší zdroj pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že na summite v Saudskej Arábii sa zúčastní aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás.



Americký prezident vyvolal rozruch, keď navrhol, aby USA prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy, ktorého obyvatelia by sa podľa neho mali presunúť do zahraničia. Jordánsko a Egypt by podľa Trumpa mali prijať Palestínčanov a "vypratať" tak palestínsku enklávu, v ktorej viac ako 15 mesiacov zúrila vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorí v januári uzavreli dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov a väzňov, pripomína AFP.



Trump dokonca pohrozil Jordánsku a Egyptu zastavením americkej pomoci, ak nepristúpia na jeho plán. Obe krajiny jeho plán odmietli, dodáva AFP. V Jordánsku už teraz žijú viac ako dva milióny palestínskych utečencov. Viac ako polovica z 11 miliónov obyvateľov krajiny je palestínskeho pôvodu. Egypt predložil vlastný návrh na obnovu palestínskej enklávy, ktorý by umožnil Palestínčanom zostať na tomto území.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu medzitým navrhol, že aj Saudská Arábia by mohla prijať Palestínčanov, čo vyvolalo odsúdenie arabského sveta. Niektoré izraelské médiá to označili za žart, píše AFP.



Arabské krajiny sa podľa AFP zjednotili v zriedkavej jednote, pobúrené myšlienkou masového vysídľovania Palestínčanov.



Každé nútené vysídlenie vyvoláva u Palestínčanov spomienky na "Nakbu" (katastrofa) - masové vysídlenie ich predkov počas vzniku Izraela v roku 1948.