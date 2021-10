Saudská Arábia chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

Rijád 23. októbra (TASR) - Saudská Arábia, najväčší vývozca ropy na svete, plánuje do roku 2060 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. V sobotu to oznámil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán pri príležitosti začiatku prvého fóra o klimatických zmenách v krajine.



Ako však píše agentúra AP, sľub sa týka len emisií vypustených na území tejto blízkovýchodnej krajiny, a nie jej vývozu fosílnych palív. Správa prichádza približne týždeň pred začatím klimatického summitu OSN v škótskom Glasgowe (COP26).



Kráľovstvo je napriek snahám o diverzifikáciu svojej ekonomiky stále závislé od vývozu fosílnych palív. Rijád bude preto aj naďalej agresívne čerpať a vyvážať ropu do Ázie a iných regiónov, približuje AP.



Rijád sa navyše plánuje sústrediť na momentálne stále nespoľahlivé technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, a nie na zníženie produkcie fosílnych palív, analyzuje AP.



Organizátori summitu COP26, ktorý sa začne 31. októbra, očakávajú zhodnotenie globálnych záväzkov v oblasti klímy a zabezpečenie dosiahnuteľnosti cieľov parížskej klimatickej dohody z roku 2015.