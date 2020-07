Hospitalizovaný saudoarabský kráľ je v poriadku

Rijád 21. júla (TASR) – Saudskoarabský kráľ Salmán, ktorého včera prijali do nemocnice v Rijáde, kde sa podrobil vyšetreniam súvisiacim so zápalom žlčníka, je údajne v stabilizovanom stave. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra Reuters.



Salmána hospitalizovali v Nemocnici kráľa Faisala v Rijáde, ďalšie podrobnosti však zverejnené neboli. Podľa troch dobre informovaných saudskoarabských zdrojov je kráľ v poriadku, píše Reuters.



Prvý z nich, ktorý pôsobí ako úradník, uviedol, že v pondelok hovoril s jedným z kráľových synov. Ten sa podľa neho zdal byť pokojný a v súvislosti so zdravím panovníka z jeho slov nebolo cítiť žiadnu paniku.



Ďalší zdroj z prostredia diplomacie uviedol, že saudskoarabský korunný princ a momentálne de facto vládca krajiny Muhammad bin Salmán v pondelok priletel do Rijádu zo svojho sídla v meste Nijúm a zrušil tiež plánované stretnutie s irackou delegáciou.



Podľa saudskoarabských médií telefonovali kráľovi Salmánovi aj vládnuci predstavitelia Kuvajtu, Bahrajnu či Jordánska.



Kráľ Salmán nastúpil na trón v roku 2015 – po smrti svojho nevlastného brata, dovtedajšieho kráľa Abdalláha. Viac ako dva roky predtým bol korunným princom a od júna 2012 zastával aj funkciu podpredsedu vlády. Predtým bol vyše 50 rokov – do roku 2011 – guvernérom provincie Rijád.



V uplynulých mesiacoch sa panovník na verejnosti neobjavoval; dôvodom boli obavy z pandémie COVID-19, v súvislosti s ktorou patrí Saudská Arábia k jednej z najpostihnutejších krajín na Blízkom východe. Štátne médiá však zverejnili jeho fotografie z virtuálnych zasadnutí vlády či telefonátov so svetovými lídrami.