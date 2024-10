Rijád je pripravený byť sprostredkovateľom medzi Ruskom a Ukrajinou

Moskva 29. októbra (TASR) - Saudská Arábia je údajne pripravená pôsobiť ako sprostredkovateľ mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. S odvolaním sa na saudskoarabského veľvyslanca v Moskve to v utorok uviedla ruská tlačová agentúra TASS, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Rijád podľa veľvyslanca podporuje kroky na deeskaláciu vojny na Ukrajine a je pripravený vyvinúť sprostredkovateľské úsilie s cieľom nadviazať kontakty medzi všetkými zúčastnenými stranami.



Od prvých týždňov vojny v roku 2022 sa medzi Ruskom a Ukrajinou neuskutočnili žiadne mierové rozhovory, hoci s viacerými iniciatívami prišlo niekoľko krajín vrátane Číny a afrických lídrov.



Moskva tvrdí, že je ochotná rokovať, ale Ukrajina by sa musela vzdať svojich ambícií v súvislosti so vstupom do Severoatlantickej aliancie (NATO) a odovzdať Rusku oblasti, ktoré si nárokuje Moskva. To sú však podmienky, ktoré by sa podľa Kyjeva rovnali kapitulácii.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v októbri predložil tzv. víťazný plán, v ktorom vyzval NATO, aby okamžite a bezpodmienečne pozvalo Ukrajinu do Aliancie.