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Na severe Rijádu počuli silný výbuch
Jemenskí povstalci húsíovia v uplynulých týždňoch podnikli útoky na niekoľko saudskoarabských cieľov vrátane letísk, energetickej infraštruktúry, vojenských objektov a finančnej štvrte v Rijáde.
Autor TASR
Rijád 18. novembra (TASR) - V saudskoarabskom hlavnom meste Rijád bolo v stredu počuť silný výbuch, informovali novinári agentúry AFP a miestni obyvatelia, píše TASR.
Obyvatelia pre agentúru zároveň uviedli, že pred výbuchom nedostali na svoje mobilné telefóny žiadne varovania. Miesto výbuchu nebolo bezprostredne známe, ale svedkovia povedali, že videli stúpajúci dym v blízkosti rijádskeho letiska na severovýchode mesta.
Jemenskí povstalci húsíovia v uplynulých týždňoch podnikli útoky na niekoľko saudskoarabských cieľov vrátane letísk, energetickej infraštruktúry, vojenských objektov a finančnej štvrte v Rijáde.
V októbri si smrtiaci útok zameraný na medzinárodné letisko kráľa Chálida v Rijáde vyžiadal 14 mŕtvych a stovky zranených, čo viedlo na dva týždne k pozastaveniu letov.
Koalícia pod vedením Saudskej Arábie bojujúca proti húsíom v stredu oznámila, že zachytila riadenú strelu, ktorú povstalci vystrelili smerom na hlavné mesto.
Konflikt v Jemene eskaluje od júla, keď húsíovia obnovili boje proti jemenskej vláde, ktorej kľúčovým spojencom je vláda v Rijáde. Povstalci neskôr vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a začali útočiť na jej lode, územie a ropné zariadenia. Počas rýchlej vojenskej operácie následne ovládli celé jemenské červenomorské pobrežie. Medzinárodne uznávaná vláda Jemenu reagovala protiofenzívou a Saudská Arábia intenzívnymi leteckými útokmi na pozície húsíov.
Obyvatelia pre agentúru zároveň uviedli, že pred výbuchom nedostali na svoje mobilné telefóny žiadne varovania. Miesto výbuchu nebolo bezprostredne známe, ale svedkovia povedali, že videli stúpajúci dym v blízkosti rijádskeho letiska na severovýchode mesta.
Jemenskí povstalci húsíovia v uplynulých týždňoch podnikli útoky na niekoľko saudskoarabských cieľov vrátane letísk, energetickej infraštruktúry, vojenských objektov a finančnej štvrte v Rijáde.
V októbri si smrtiaci útok zameraný na medzinárodné letisko kráľa Chálida v Rijáde vyžiadal 14 mŕtvych a stovky zranených, čo viedlo na dva týždne k pozastaveniu letov.
Koalícia pod vedením Saudskej Arábie bojujúca proti húsíom v stredu oznámila, že zachytila riadenú strelu, ktorú povstalci vystrelili smerom na hlavné mesto.
Konflikt v Jemene eskaluje od júla, keď húsíovia obnovili boje proti jemenskej vláde, ktorej kľúčovým spojencom je vláda v Rijáde. Povstalci neskôr vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a začali útočiť na jej lode, územie a ropné zariadenia. Počas rýchlej vojenskej operácie následne ovládli celé jemenské červenomorské pobrežie. Medzinárodne uznávaná vláda Jemenu reagovala protiofenzívou a Saudská Arábia intenzívnymi leteckými útokmi na pozície húsíov.