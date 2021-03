Saudská Arábia na veľkú púť do Mekky pustí len zaočkovaných veriacich

Rijád 2. marca (TASR) - Moslimovia, ktorí chcú tento rok v rámci tzv. veľkej púte (hadždž) pricestovať do Mekky v Saudskej Arábii, sa budú musieť preukázať potvrdením o zaočkovaní proti chorobe COVID-19. V utorok o tom podľa agentúry AP informovalo saudskoarabské ministerstvo zdravotníctva.



Vláda ďalej uviedla, že zaočkovanie proti covidu bude považovať za "hlavnú podmienku účasti" na púti do Mekky. Túto púť musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a môže si ju dovoliť.



Rijád vlani vzhľadom na koronavírusovú pandémiu každoročnú púť výrazne obmedzil. Do posvätného mesta mohlo vstúpiť len 10.000 ľudí, pričom tradične prídu vyše dva milióny. Návštevníci zo zahraničia mali vstup úplne zakázaný.



Saudskoarabské úrady nepriblížili, či sa tento rok budú môcť tejto púte, ktorá sa začína koncom júla, zúčastniť aj moslimovia z iných krajín.



Saudská Arábia od vypuknutia pandémie zaznamenala 377.700 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 6500 súvisiacich úmrtí, vyplýva z údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa.