Saudská Arábia neobmedzí počet pútnikov na tradičný hadždž do Mekky

Rijád 9. januára (TASR) - Saudská Arábia v pondelok oznámila, že neobmedzí počet pútnikov prichádzajúcich do Mekky na tohtoročnú tradičnú moslimskú púť hadždž, ktorá sa uskutoční v júni. Počas uplynulých troch výročných pútí hadždž zaviedla Saudská Arábia pre pútnikov prísne obmedzenia na zabránenie šírenia nákazy koronavírusom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Počet pútnikov sa vráti na rovnakú úroveň ako pred pandémiou, nebude sa obmedzovať ani vek účastníkov," uviedlo ministerstvo pre záležitosti pútí hadždž a umra (malá púť do Mekky).



Púť do Mekky hadždž je jedným z piatich pilierov islamu. Trvá takmer týždeň a musí ju aspoň raz za život absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a má na cestu do Mekky peniaze.



Na hadždž do Mekky prišlo v roku 2019 približne dva a pol milióna pútnikov. Počas nasledujúcich dvoch rokov bol však počet návštevníkov značne obmedzený pre obavy z nákazy ochorením COVID-19. Vlani Saudská Arábia povolila účasť na púti do Mekky takmer 900.000 pútnikom, z ktorých 780.000 prišlo zo zahraničia. Museli byť však mladší ako 65 rokov a preukázať sa negatívnym výsledkom testu na koronavírus.