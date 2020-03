Saudská Arábia obmedzila pohyb, SAE zrušila lety

Dubaj 24. marca (TASR) - Saudská Arábia nariadila v pondelok v obmedzenie pohybu a Spojené arabské emiráty od stredy zrušia dopravné lety. Tieto opatrenia prichádzajú po náraste počtu prípadov nakazení koronavírusom, píše agentúra Reuters.



Saudský kráľ Salmán bin Abd al-Azíz nariadil na 21 dní od 19.00 večera do 06.00 h rána obmedzenie pohybu. Cieľom je spomaliť šírenie koronavírusu. Za porušenie tohto nariadenia hrozí pokuta do výšky 10.000 rialov (2455 eur). Opakovaní vinníci môžu byť na 20 dní uväznení.



Hovorca ministerstva vnútra na tlačovej konferencii oznámil, že pri vynucovaní nariadenia môže pomôcť armáda.



Spojené arabské emiráty (SAE) tento týždeň zastavia na dva týždne všetky dopravné a tranzitné lety. Letecká preprava tovaru bude pokračovať ako doteraz. Oznámila to štátna tlačová agentúra WAM.



Dubaj vyzval všetkých obyvateľov študujúcich alebo pracujúcich v zahraničí, aby sa do 48 hodín vrátili domov.



Štátna letecká spoločnosť Emirates už skôr oznámila, že v priebehu týždňa zastaví všetky lety s výnimkou repatriácie občanov SAE zo zahraničia.



SAE takisto od stredy zavrie obchody s výnimkou lekární, supermarketov a donáškových služieb. Od pondelka sú zavreté aj reštaurácie.



Podľa dostupných informácii SAE dosiaľ potvrdila 198 prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19. Saudská Arábia hlási 562 prípadov.