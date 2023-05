Saudská Arábia obnoví fungovanie diplomatickej misie v Sýrii

Rijád 10. mája (TASR) - Saudská Arábia sa rozhodla obnoviť fungovanie svojej diplomatickej misie v Sýrii, oznámilo v utorok večer ministerstvo zahraničných vecí tohto kráľovstva. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Rozhodnutie prišlo niekoľko dní po tom, čo Sýriu znovu prijali do Ligy arabských štátov (LAŠ), po vyše desaťročí od pozastavenia jej členstva.



Saudskoarabské ministerstvo uviedlo, že tento krok kráľovstva je aj v záujme posilňovania bezpečnosti a stability v regióne. Nespresnilo, či v Sýrii znovu otvorí veľvyslanectvo alebo len konzulát.



Saudská Arábia, dôležitá regionálna mocnosť bohatá na ropu, prerušila vzťahy so Sýriou v roku 2012.



Sýrii bola pozastavená účasť v 22-člennej LAŠ v roku 2011 po brutálnom zásahu sýrskeho prezidenta Bašára Asada proti civilistom počas povstania, ktoré vyústilo do občianskej vojny. V jej dôsledku dosiaľ zahynulo viac než 350.000 ľudí, milióny ľudí museli opustiť svoje domovy a bola zničená veľká časť infraštruktúry a priemyslu Sýrie. Krvavá občianska vojna v krajine pokračuje aj po vyše desiatich rokoch.



Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok 8. mája kritizovalo rozhodnutie Ligy opätovne prijať Sýriu do svojich radov. "Nemyslíme si, že Sýria si v súčasnosti zaslúži znovuprijatie do Ligy arabských štátov," povedal hovorca rezortu americkej diplomacie Vedant Patel. Washington si podľa neho myslí, že prezident Asad si po rozpútaní brutálnej občianskej vojny nezaslúži normalizáciu vzťahov.