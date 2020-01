Saudská Arábia odmieta podozrenie, že prenikla do mobilu Jeffa Bezosa

Washington 22. januára (TASR) - Saudskoarabské veľvyslanectvo vo Washingtone v utorok odmietlo tvrdenia, že Saudská Arábia "hekla" telefón majiteľa denníka Washington Post Jeffa Bezosa.



Táto reakcia ambasády sa objavila po tom, ako médiá spojili prelomenie bezpečnosti Bezosovho mobilu so správou odoslanou prostredníctvom aplikácie WhatsApp z účtu saudskoarabského korunného princa Muhammeda bin Salmána.



Vniknutie do mobilu, ku ktorému údajne došlo v roku 2018, viedlo k zverejneniu intímnych snímok Jeffa Bezosa, zakladateľa americkej spoločnosti Amazon a majiteľa denníka Washington Post, kde ako prispievateľ pôsobil aj saudskoarabský novinár Džamál Chášukdží, zavraždený koncom toho istého roku na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule.



Denník Washington Post v utorok napísal, že vyšetrovací tím OSN bude v stredu informovať, že Bezosov mobilný telefón bol heknutý po tom, ako naň prostredníctvom aplikácie WhatsApp dostal správu, ktorá bola zaslaná z účtu patriaceho údajne princovi Muhammadovi. Krátko po odoslaní tejto správy bolo z Bezosovho telefónu extrahované veľké množstvo dát.



Britský denník The Guardian ešte pred tým zverejnil, že podľa digitálnej forenznej analýzy šifrovaná správa zaslaná z čísla údajne patriaceho princovi Muhammadovi obsahovala škodlivý softvér, ktorý sa infiltroval do Bezosovho telefónu.



V čase, keď sa do Bezosovho zariadenia infiltroval nevyžiadaný súbor, písal si s princom správy cez WhatsApp, napísal The Guardian. Britský denník však nemá poznatky, čoho sa uniknuté informácie týkali a ako sa s nimi naložilo.



Bezos si následne podľa Guardianu najal firmu Gavin de Becker & Associates, aby zistila, ako sa jeho súkromné textové správy a fotografie dostali do rúk denníka National Enquirer, ktorý zrejme na ich základe informoval o jeho mimomanželskej afére, čo viedlo až k rozvodu Bezosovho 25 rokov trvajúceho manželstva.



V marci minulého roka de Becker uviedol, že dospel k záveru, že saudskoarabské úrady sa nabúrali do Bezosovho mobilu a získali tak prístup k jeho obsahu. De Becker však nešpecifikoval, ktorú zo zložiek saudskoarabskej vlády viní za hekerský útok. O svojom vyšetrovaní De Becker neuviedol veľa podrobností, dodala agentúra AFP.