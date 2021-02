Saudská Arábia odmietla, že by vraždu novinára schválil princ

Rijád 27. februára (TASR) - Saudská Arábia v piatok oznámila, že "úplne odmieta" správu amerických tajných služieb, podľa ktorej vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího schválil tamojší korunný princ Muhammad bin Salmán. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vláda Saudskoarabského kráľovstva úplne odmieta negatívne, nepravdivé a neprijateľné hodnotenie správy, ktorá týka sa vedenia kráľovstva, a berie na vedomie, že správa obsahovala nepresné informácie a závery," uviedlo saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.



Americké tajné služby v čiastočne zrevidovanej správe spred dvoch rokov, ktorú zverejnila v piatok administratíva prezidenta Joea Bidena, zhrnuli, že korunný princ "schválil operáciu na zajatie alebo zabitie saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího v tureckom Istanbule".



Samotný princ dlhodobo popiera, že by za tento mimoriadne brutálny čin niesol osobnú zodpovednosť.



Chášukdží bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskôr sa stal kritikom tamojšieho režimu. Žil v dobrovoľnom exile v Spojených štátoch a písal pre denník The Washington Post. Zmizol 2. októbra 2018 po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Neskôr vyšlo najavo, že jeho telo bolo rozštvrtené.