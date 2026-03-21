Saudská Arábia odsúdila izraelské útoky v Sýrii
Izraelská armáda v piatok informovala, že zasiahla ciele na juhu Sýrie v reakcii na útoky proti drúzskej komunite v provincii Suvajdá.
Autor TASR
Rijád 21. marca (TASR) – Saudská Arábia v sobotu odsúdila izraelské útoky na vojenské tábory v Sýrii a vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby zasiahlo. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že kráľovstvo odsudzuje „zjavnú izraelskú agresiu... v hrubom rozpore s medzinárodným právom a suverenitou Sýrie“ a vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby „ukončilo porušovanie medzinárodného práva a noriem zo strany Izraela“.
