Saudská Arábia odsúdila karikaturistu na 23 rokov väzenia

Rijád 16. októbra (TASR) - Na viac ako dve desaťročia odňatia slobody odsúdili saudskoarabské orgány výtvarného umelca za politické karikatúry, ktoré urážali vedenie tohto kráľovstva v Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy tlačovej agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na ľudskoprávne zdroje.



Prípad 48-ročného Muhammada Hazzáho prispieva k obavám o slobodu prejavu za vlády korunného princa Muhammada bin Salmána, zatiaľ čo Saudská Arábia - najväčší vývozca ropy na svete - sa po rokoch izolácie snaží otvoriť turistom a investorom.



Hazzá, otec piatich detí, bol zatknutý vo februári 2018 v Saudskej Arábii počas "násilnej razie", pri ktorej bezpečnostné sily vnikli do jeho domu a vyplienili jeho štúdio, uviedla vo vyhlásení organizácia pre ľudské práva SANAD so sídlom v Londýne.



V súdnom dokumente sa uvádza, že obvinenia proti nemu sa týkajú "urážlivých karikatúr", ktoré vytvoril pre katarské noviny Lusail, ako aj príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré boli údajne "nepriateľské" voči Saudskej Arábii a podporovali Katar.



K Hazzáovmu zatknutiu došlo necelý rok po tom, ako Saudská Arábia a niekoľko jej spojencov prerušili vzťahy s Katarom s odôvodnením, že podporuje extrémistov a má príliš blízko k Iránu, čo však Dauha poprela. Krajiny opäť nadviazali vzťahy v januári 2021.



Saudskoarabský špecializovaný trestný súd, zriadený v roku 2008 na riešenie prípadov súvisiacich s terorizmom, Hazzáho pôvodne odsúdil na šesť rokov pobytu vo väzení. Tento rok, keď sa už Hazzá pripravoval na prepustenie, jeho prípad znovu otvorili a odsúdili ho na ďalších 23 rokov za mrežami.



SANAD tvrdí, že väčšina Hazzáových karikatúr sa týkala domácich katarských problémov. Skupina uviedla, že prokuratúra nepredložila dôkazy o jeho karikatúrach, ktoré by urážali Saudskú Arábiu, ani o príspevkoch na sociálnych médiách, ktoré by podporovali Katar počas diplomatického bojkotu.



Saudská Arábia je za vlády korunného princa Muhammada bin Salmána kritizovaná za tvrdé potláčanie aktivizmu, dokonca aj v prípadoch zdržanlivo kritických prejavov na internete.



Tamojší justičný systém počas uplynulých dvoch rokov "odsúdil a udelil dlhodobé tresty odňatia slobody desiatkam osôb za ich vyjadrenia na sociálnych sieťach", uviedli v apríli ľudskoprávne skupiny Amnesty International (AI) a ALQST. Podľa Rijádu sa obvinení dopustili trestných činov súvisiacich s terorizmom.