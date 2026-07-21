< sekcia Zahraničie
Saudská Arábia odsúdila námorné embargo vyhlásené húsíami
Húsíovia môžu podľa AP vytvoriť nový tlak na Saudskú Arábiu, ktorá sa snaží svojím ropovodom East-West vyvážať ropu z krajiny, keďže Hormuzský prieliv zostáva pod kontrolou Iránu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rijád 21. júla (TASR) - Saudská Arábia v pondelok odsúdila rozhodnutie jemenských povstalcov húsíov vyhlásiť voči nej námorné embargo. Rijád zároveň zdôraznil, že bude naďalej podporovať jemenských obyvateľov i medzinárodne uznávanú vládu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Hovorca vojenských síl húsíov Jahjá Sarí oznámil, že povstalci „vyhlasujú námorné embargo na zločinného saudského nepriateľa podľa princípu 'oko za oko,' ktoré nadobúda platnosť okamžite po vydaní tohto vyhlásenia“. Podrobnosti o tom, ako chcú embargo presadzovať, však neuviedol.
Opatrenie je podľa hovorcu reakciou na blokádu „prístavov a letísk“ húsíov zo strany Saudskej Arábie a tiež na minulotýždňovú eskaláciu medzi húsíami a Rijádom. Letisko v jemenskom hlavom meste Saná sa stalo minulý týždeň v pondelok terčom útokov, ku ktorému sa prihlásila medzinárodne uznávaná jemenská vláda, pričom objasnila, že tieto útoky mali zabrániť pristátiu iránskeho lietadla.
Povstalci však prisľúbili odvetu za tento útok, ktorý bol prvou veľkou eskaláciu napätia medzi húsíami a Saudskou Arábiou po rokoch relatívneho pokoja. Následne uviedli, že vypálili rakety a drony na saudskoarabské letisko Abhá.
Húsíovia môžu podľa AP vytvoriť nový tlak na Saudskú Arábiu, ktorá sa snaží svojím ropovodom East-West vyvážať ropu z krajiny, keďže Hormuzský prieliv zostáva pod kontrolou Iránu. Týmto ropovodom prúdi ropa do Červeného mora, odkiaľ ju Saudská Arábia dodáva svojim odberateľom.
Húsíovia už v minulosti útočili na lode v Červenom mori a Adenskom zálive. Od novembra 2023, počas vojny v Pásme Gazy, zasahovali plavidlá smerujúce cez strategický prieliv Báb al-Mandab, čo prinútilo mnohé lode využívať dlhšiu trasu okolo Afriky.
Bezpečnostní experti upozorňujú, že súčasné narušenie plavby cez Hormuzský prieliv a zároveň aj prípadné cez Báb al-Mandab by mohlo spôsobiť ešte výraznejší otras na svetových energetických trhoch.
Hovorca vojenských síl húsíov Jahjá Sarí oznámil, že povstalci „vyhlasujú námorné embargo na zločinného saudského nepriateľa podľa princípu 'oko za oko,' ktoré nadobúda platnosť okamžite po vydaní tohto vyhlásenia“. Podrobnosti o tom, ako chcú embargo presadzovať, však neuviedol.
Opatrenie je podľa hovorcu reakciou na blokádu „prístavov a letísk“ húsíov zo strany Saudskej Arábie a tiež na minulotýždňovú eskaláciu medzi húsíami a Rijádom. Letisko v jemenskom hlavom meste Saná sa stalo minulý týždeň v pondelok terčom útokov, ku ktorému sa prihlásila medzinárodne uznávaná jemenská vláda, pričom objasnila, že tieto útoky mali zabrániť pristátiu iránskeho lietadla.
Povstalci však prisľúbili odvetu za tento útok, ktorý bol prvou veľkou eskaláciu napätia medzi húsíami a Saudskou Arábiou po rokoch relatívneho pokoja. Následne uviedli, že vypálili rakety a drony na saudskoarabské letisko Abhá.
Húsíovia môžu podľa AP vytvoriť nový tlak na Saudskú Arábiu, ktorá sa snaží svojím ropovodom East-West vyvážať ropu z krajiny, keďže Hormuzský prieliv zostáva pod kontrolou Iránu. Týmto ropovodom prúdi ropa do Červeného mora, odkiaľ ju Saudská Arábia dodáva svojim odberateľom.
Húsíovia už v minulosti útočili na lode v Červenom mori a Adenskom zálive. Od novembra 2023, počas vojny v Pásme Gazy, zasahovali plavidlá smerujúce cez strategický prieliv Báb al-Mandab, čo prinútilo mnohé lode využívať dlhšiu trasu okolo Afriky.
Bezpečnostní experti upozorňujú, že súčasné narušenie plavby cez Hormuzský prieliv a zároveň aj prípadné cez Báb al-Mandab by mohlo spôsobiť ešte výraznejší otras na svetových energetických trhoch.