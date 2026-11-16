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Saudská Arábia odvolala veliteľa medzinárodnej koalície proti húsíom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Konflikt v Jemene eskaluje od júla, keď húsíovia obnovili boje proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde, ktorej kľúčovým spojencom je vláda v Rijáde.

Autor TASR
Rijád 16. novembra (TASR) - Saudská Arábia v pondelok odvolala veliteľa medzinárodnej koalície bojujúcej proti jemenským povstalcov húsíom. Proiránskym militantom sa v uplynulých týždňoch podarilo obsadiť rozsiahle časti Jemenu vrátane červenomorského pobrežia krajiny a aktuálne postupujú smerom na prístavné mesto Aden, kde sídli medzinárodne uznávaná vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Generálporučík Fahd bin Hamad bin Abdalazíz as-Salmán bol vymenovaný za poradcu pre vojenské záležitosti ministra obrany,“ uviedla saudskoarabská tlačová agentúra s odvolaním sa na kráľovskú vyhlášku, v ktorej bol za nového veliteľa medzinárodnej koalície menovaný náčelník generálneho štábu generál Fajjád bin Hámid bin Rukád ar-Ruwajlí.

Konflikt v Jemene eskaluje od júla, keď húsíovia obnovili boje proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde, ktorej kľúčovým spojencom je vláda v Rijáde. Povstalci neskôr vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a začali útočiť na jej lode, územie a ropné zariadenia. Počas rýchlej vojenskej operácie následne ovládli celé jemenské červenomorské pobrežie. Medzinárodne uznávaná vláda Jemenu reagovala protiofenzívou a Saudská Arábia intenzívnymi leteckými útokmi na pozície húsíov.

Povstalci už niekoľko týždňov obliehajú mesto Taizz a blížia sa k Adenu. Jeho pád by podľa televízie al-Džazíra znamenal faktické vojenské víťazstvo húsíov v dlhoročnej občianskej vojne. Po páde mesta by sa im otvorila cesta k najväčšej leteckej základni v krajine al-Anad, ktorá leží 60 kilometrov severne od Adenu.

Televízia zároveň poukázala na to, že vládne sily sa v súčasnosti nepokúšajú opätovne dobyť územia okolo úžiny Báb al-Mandab, ktorá oddeľuje Červené more od Adenského zálivu, ale vláda sa snaží preskupiť svoje sily s cieľom brániť Aden.
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