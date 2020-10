Saudská Arábia opäť povolila malé púte do Mekky

Rijád 4. októbra (TASR) - Do saudskoarabskej Mekky, najposvätnejšieho mesta islamu, začali v nedeľu opäť prúdiť moslimskí pútnici. Saudská Arábia totiž po siedmich mesiacoch opäť povolila vykonávanie tzv. malej púte do Mekky (umra), ktorú pozastavili po vypuknutí pandémie koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



V rámci postupného otvárania Mekky bude môcť denne vstúpiť do areálu tamojšej Veľkej mešity približne 6000 pútnikov - Saudskoarabov alebo cudzincov žijúcich v krajine.



Prvá skupina približne 1000 veriacich vykonala pútnický rituál v nedeľu ráno za prísnych epidemiologických opatrení. Predtým, ako do mešity vpustili druhú skupinu pútnikov, areál svätyne vydezinfikovali. Takáto dezinfekcia sa vykonáva desaťkrát za deň.



Účastníci púte, ktorí v súlade s tradíciou obchádzali svätyňu Kaaba nachádzajúcu sa uprostred Veľkej mešity, museli mať na tvári ochranné rúška a dodržiavať vzájomný fyzický odstup. Pri vstupe do areálu nainštalovali termokamery, ktoré veriacim merajú teplotu.



Pre moslimov zo zahraničia, ktorú chcú vykonať malú púť umra, by sa mala Mekka otvoriť od 1. novembra. Od tohto termínu by sa mal denný limit počtu pútnikov zvýšiť na 20.000.



Záujemcovia o púť sa musia vopred registrovať a zarezervovať si miesta prostredníctvom oficiálnej mobilnej aplikácie, ktorú saudskoarabské úrady spustili 27. septembra. Odvtedy už bolo pre pútnikov vydaných viac ako 171.000 povolení.



Za bežných okolností prúdia na malú púť do Saudskej Arábie, ktorú je možné vykonať počas celého roka, ročne milióny veriacich z celého sveta. V roku 2019 ju absolvovalo viac ako 19 miliónov pútnikov. Rijád však v marci, po vypuknutí pandémie, púte umra pozastavil.



V júli saudskoarabské úrady povolili limitovanému počtu veriacich účasť na tzv. veľkej púti (hadždž), ktorú by mal v rámci možností vykonať aspoň raz za život každý moslim.



V posledných týždňoch Saudská Arábia zaznamenala výrazný pokles počtu nových prípadov nákazy novým koronavírusom.