Saudská Arábia opäť zvýšila počet účastníkov malých pútí v Mekke

Mekka 18. októbra (TASR) - Saudská Arábia v nedeľu zvýšila počet veriacich, ktorým povolí vstup do Veľkej mešity v Mekke, najposvätnejšieho miesta islamu.



Ako informovala agentúra AFP, úrady v nedeľu umožnili občanom Saudskej Arábie a osobám s povolením na pobyt v tomto kráľovstve, aby sa v mešite zúčastnili na ranných modlitbách. Ide o súčasť druhej fázy postupného obnovovania tzv. malých pútí (umra), informovala oficiálna saudskoarabská tlačová agentúra. Tie boli pozastavené po vypuknutí pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Začiatkom októbra Saudská Arábia v rámci postupného otvárania Mekky umožnila vstup do areálu Veľkej mešity približne 6000 pútnikom - Saudskoarabom alebo cudzincom žijúcich v krajine. V druhej fáze, ktorá sa začala práve dnes, sa počet pútnikov zvyšuje na 15.000 denne.



Účastníci púte, ktorí v súlade s tradíciou obchádzajú svätyňu Kaaba nachádzajúcu sa uprostred Veľkej mešity, musia mať na tvári ochranné rúška a dodržiavať vzájomný fyzický odstup. Pri vstupe do areálu nainštalovali termokamery, ktoré veriacim merajú teplotu. Interiér Veľkej mešity prechádza po odchode každej skupiny veriacich dôkladnou dezinfekciou.



Pre moslimov zo zahraničia, ktorú chcú vykonať malú púť, by sa mala Mekka otvoriť od 1. novembra. Od tohto termínu by sa mal denný limit počtu pútnikov zvýšiť na 20.000.



Záujemcovia o púť sa musia vopred registrovať a zarezervovať si miesta prostredníctvom oficiálnej mobilnej aplikácie, ktorú saudskoarabské úrady spustili 27. septembra.



Za bežných okolností prúdia na malú púť do Saudskej Arábie, ktorú je možné vykonať počas celého roka, ročne milióny veriacich z celého sveta. V roku 2019 ju absolvovalo viac ako 19 miliónov pútnikov. Rijád však v marci, po vypuknutí pandémie, púte umra pozastavil.



V júli saudskoarabské úrady povolili limitovanému počtu veriacich účasť na tzv. veľkej púti (hadždž), ktorú by mal v rámci možností vykonať aspoň raz za život každý moslim.



Od vypuknutia koronavírusovej pandémie zaznamenala Saudská Arábia viac ako 342.000 nakazených a 5185 úmrtí súvisiacich s koronavírusom SARS-CoV-2.