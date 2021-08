Saudská Arábia otvára svoje hranice pre zaočkovaných pútnikov

Rijád 8. augusta (TASR) - Saudská Arábia po takmer 18 mesiacoch opäť otvorí svoje hranice pre zahraničných moslimov, ktorí chcú vykonať tzv. malú púť do Mekky. Podmienkou vstupu do krajiny bude očkovanie proti koronavírusu, oznámili v nedeľu saudskoarabské úrady.



Žiadosti o vykonanie malej púte, zvanej umra, ktorú je možné absolvovať počas celého roka, začne Rijád prijímať od pondelka. Žiadatelia však budú musieť predložiť potvrdenie o zaočkovaní jednou z vakcín proti covidu, ktoré sú schválené v Saudskej Arábii, a to očkovacími látkami od spoločností Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson, píše agentúra AFP.



Pútnici tiež budú musieť vopred súhlasiť s tým, že sa v prípade potreby odoberú do karantény. Saudskoarabské úrady momentálne vypracúvajú zoznam krajín, z ktorých budú prijímať pútnikov, a budú ho pravidelne prehodnocovať.



Podľa správy saudskoarabskej tlačovej agentúry SPA bude môcť púť umra v prvej fáze každý mesiac absolvovať 60.000 pútnikov. Postupne sa ich počet zvýši na dva milióny mesačne.



Doposiaľ mohli absolvovať púť do Mekky len zaočkovaní pútnici s pobytom v Saudskej Arábii. Už od prvého augusta majú povolený vstup do kráľovstva zahraniční turisti zaočkovaní proti covidu.



Od postupného otvárania krajiny si Rijád sľubuje obnovu ekonomiky tvrdo postihnutej pandémiou koronavírusu. Malá aj veľká každoročná púť do Mekky (hadždž), na ktoré prichádzajú milióny pútnikov z celého sveta, predstavujú pre Saudskú Arábiou dôležitý zdroj príjmov, ktoré v bežných rokoch celkovo dosahujú až 12 miliárd dolárov.