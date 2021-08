Saudská Arábia otvorí hranice pre zaočkovaných účastníkov púte umra

Rijád 8. augusta 2021 (TASR) - Saudská Arábia otvorí svoje hranice pre zaočkovaných zahraničných turistov svätého mesta islamu, Mekky, ktorí ju navštívia v rámci tzv. malej púte (umra). Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu štátnu tlačovú službu.



Saudská Arábia sa rozhodla pre tento krok zhruba 18 mesiacov po uzavretí hraníc, ktoré vyvolala koronavírusová pandémia.



Úrady ministerstva zodpovedného za koordináciu zahraničných pútnikov začnú od pondelka "postupne prijímať žiadosti na púť umra z rôznych krajín sveta," informovala saudskoarabská tlačová agentúra.



Umra je púť, ktorú je možné absolvovať kedykoľvek na rozdiel od tzv. veľkej púte do Mekky (hadždž), ktorá sa koná raz za rok a každoročne pritiahne milióny ľudí z celého sveta.



Koronavírusová pandémia výrazne narušila obe púte, ktoré zvyčajne znamenajú pre kráľovstvo kľúčové príjmy - v normálnych časoch spoločne vynesú zhruba 12 miliárd dolárov (10,3 miliardy eur) ročne.



Pred nedeľňajším vyhlásením mali povolenie na púť umra iba zaočkovaní pútnici bývajúci v Saudskej Arábii. Všetci zahraniční pútnici musia byť zaočkovaní vakcínou uznávanou Saudskou Arábiou a majú povinnosť podstúpiť karanténu.



AFP pripomína, že Saudská Arábia začala turistické víza udeľovať v roku 2019 v rámci úsilia o zlepšenie svojho obrazu vo svete. Od septembra 2019 do marca 2020 vydala 400.000 víz. Neskôr sa však hranice zatvorili pre pandémiu COVID-19.



Očkovanie v krajine je momentálne povinné na vstup do vládnych budov či súkromných firiem, vzdelávacích inštitúcií, zábavných centier i vo verejnej doprave.



V Saudskej Arábii zaznamenali takmer 532.000 prípadov koronavírusu and viac ako 8.300 úmrtí na COVID-19.