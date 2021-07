Saudská Arábia otvorí od 1.8. hranice pre plne zaočkovaných turistov

Rijád 30. júna (TASR) - Saudská Arábia v piatok ohlásila, že od 1. augusta po 17 mesiacoch otvorí svoje hranice pre plne zaočkovaných zahraničných turistov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu štátnu tlačovú službu.



"Ministerstvo pre cestovný ruch oznámilo, že (Saudskoarabské) kráľovstvo otvorí svoje dvere pre zahraničných turistov a zruší... pozastavenie vstupu pre držiteľov turistických víz," napísala saudskoarabská oficiálna tlačová agentúra SPA.



Cestujúci očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson, budú môcť prísť do krajiny bez povinnosti podstúpiť karanténu - musia ale zároveň preukázať negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín a zaregistrovať sa na miestnych zdravotníckych úradoch.



AFP pripomína, že Saudská Arábia začala turistické víza udeľovať v roku 2019 v rámci úsilia o zlepšenie svojho obrazu vo svete. Od septembra 2019 do marca 2020 vydala 400.000 víz. Neskôr sa však hranice zatvorili pre pandémiu COVID-19.



Rijád aktuálne ale neohlásil nijaké uvoľnenie opatrení za účelom účasti na tzv. malej púti do Mekky (umra), ktorá zvyčajne každoročne priláka milióny moslimov z celého sveta, všíma si AFP. V súčasnosti môžu dostať povolenie na púť umra len očkovaní veriaci s pobytom v Saudskej Arábii. Koronavírusová pandémia výrazne obmedzila i tzv. veľkú púť do Mekky (hadždž).



V krajine s 35 miliónmi obyvateľov podali dosiaľ 26 miliónov dávok vakcín proti covidu. Od 1. augusta bude očkovanie povinné na vstup do vládnych budov či súkromných firiem, vzdelávacích inštitúcií, zábavných centier i vo verejnej doprave.