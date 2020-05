Saudská Arábia otvorila mešity za prísnych opatrení

Rijád 31. mája (TASR) - Saudská Arábia otvorila v nedeľu mešity v krajine po prvý raz za viac než dva mesiace po tom, ako boli uzavreté v dôsledku šírenia nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Medzi opatrenia súvisiace s opätovným sprístupnením mešít patrí používanie ochranných rúšok, vyhýbanie sa podávaniu si rúk a rozstupy medzi ľuďmi najmenej dva metre. Veriaci si musia do mešít navyše priniesť vlastné podložky na modlenie.



Zákaz vstupu do tamojších mešít však momentálne platí pre starších ľudí, deti mladšie ako 15 rokov a ľudí s chronickými ochoreniami. Rituálne umývanie si tváre, rúk a nôh pred modlitbou musia veriaci absolvovať doma ešte pred príchodom do mešity.



Saudskoarabskí predstavitelia v máji uviedli, že obmedzenia súvisiace s pandémiou choroby COVID-19 sa budú zmierňovať v troch fázach. Uvoľňovanie opatrení by sa malo skončiť 21. júna, keď bude odvolaný aj zákaz vychádzania, avšak s výnimkou islamského posvätného mesta Mekka.



V Saudskej Arábii evidujú viac než 83.300 nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 a 480 s tým súvisiacich úmrtí.