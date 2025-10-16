< sekcia Zahraničie
Saudská Arábia oznámila rozsiahly projekt pri Veľkej mešite v Mekke
Autor TASR
Rijád 16. októbra (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán oznámil začiatok výstavby viacúčelového projektu King Salman Gate (Brána kráľa Salmána) susediaceho s Veľkou mešitou v Mekke, informovala saudskoarabská tlačová agentúra (SPA). TASR o tom píše podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.
Cieľom projektu s rozlohou približne 12 miliónov štvorcových metrov je zmodernizovať infraštruktúru a služby okolo najsvätejšieho miesta islamu v súlade so stratégiou Saudská vízia 2030. Bude ponúkať ubytovacie, pohostinské, obchodné a kultúrne zážitky pre približne 900.000 veriacich. Novú štvrť spojí s Veľkou mešitou sieť verejnej dopravy.
Najnovší rozvoj odráža širšie úsilie ropnej monarchie o diverzifikáciu ekonomiky a rozšírenie úlohy Mekky ako celoročnej destinácie.
Mesto je najznámejšie moslimskými púťami hadždž a umra, v posledných rokoch sa však zvýšili investície do kultúrnych, obchodných a pohostinských projektov určených na prilákanie návštevníkov aj mimo pútnických období.
Nový projekt tiež po prvýkrát umožní moslimom zo zahraničia kúpiť si rezidenčné nehnuteľnosti priamo na najsvätejšom mieste islamu.
