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Saudská Arábia oznámila zneškodnenie dvoch rakiet smerujúcich na Rijád
Obyvatelia dostali na mobilné telefóny varovnú správu, ktorá ich vyzývala, aby sa ukryli v bezpečí.
Autor TASR
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Rijád 10. novembra (TASR) - V saudskoarabskej metropole Rijád sa v utorok ozvalo niekoľko výbuchov. Koalícia vedená Saudskou Arábiou následne oznámila, že jej protivzdušná obrana zostrelila dve rakety vypálené jemenskými húsíami na hlavné mesto. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
Obyvatelia dostali na mobilné telefóny varovnú správu, ktorá ich vyzývala, aby sa ukryli v bezpečí. Saudskoarabské úrady následne oznámili, že nebezpečenstvo pominulo.
Koalícia už skôr informovala, že jej protivzdušná obrana počas noci zničila aj balistickú raketu smerujúcu do južnej časti krajiny.
Saudská Arábia, ktorá je najväčším svetovým vývozcom ropy, čelí útokom húsíov z Jemenu takmer každý deň už niekoľko týždňov. Húsíovia v nedeľu tvrdili, že zaútočili na obchodnú štvrť Rijádu. Poškodená bola aj budova spoločnosti Aramco. Saudskoarabské úrady uviedli, že utrpela menšie škody spôsobené troskami po pokuse o útok.
Proiránski povstalci opakovane útočili na tankery, rafinérie, skladovacie priestory a sídlo spoločnosti Aramco.
Konflikt v Jemene eskaluje od júla, keď húsíovia obnovili boje proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde, ktorej kľúčovým spojencom je vláda v Rijáde. Povstalci neskôr vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a začali útočiť na jej lode, územie a ropné zariadenia. Počas rýchlej vojenskej operácie následne ovládli celé jemenské červenomorské pobrežie. Medzinárodne uznávaná vláda Jemenu reagovala protiofenzívou a Saudská Arábia intenzívnymi leteckými útokmi na pozície húsíov.
Obyvatelia dostali na mobilné telefóny varovnú správu, ktorá ich vyzývala, aby sa ukryli v bezpečí. Saudskoarabské úrady následne oznámili, že nebezpečenstvo pominulo.
Koalícia už skôr informovala, že jej protivzdušná obrana počas noci zničila aj balistickú raketu smerujúcu do južnej časti krajiny.
Saudská Arábia, ktorá je najväčším svetovým vývozcom ropy, čelí útokom húsíov z Jemenu takmer každý deň už niekoľko týždňov. Húsíovia v nedeľu tvrdili, že zaútočili na obchodnú štvrť Rijádu. Poškodená bola aj budova spoločnosti Aramco. Saudskoarabské úrady uviedli, že utrpela menšie škody spôsobené troskami po pokuse o útok.
Proiránski povstalci opakovane útočili na tankery, rafinérie, skladovacie priestory a sídlo spoločnosti Aramco.
Konflikt v Jemene eskaluje od júla, keď húsíovia obnovili boje proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde, ktorej kľúčovým spojencom je vláda v Rijáde. Povstalci neskôr vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a začali útočiť na jej lode, územie a ropné zariadenia. Počas rýchlej vojenskej operácie následne ovládli celé jemenské červenomorské pobrežie. Medzinárodne uznávaná vláda Jemenu reagovala protiofenzívou a Saudská Arábia intenzívnymi leteckými útokmi na pozície húsíov.