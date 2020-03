Saudská Arábia po sterilizácii opäť otvorila posvätné miesta islamu

Rijád 6. marca (TASR) - Saudskoarabské úrady opäť otvorili Veľkú mešitu v Mekke a Prorokovu mešitu v Medine po tom, ako ich uzavreli z dôvodu sterilizácie v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu. Informovala o tom v piatok štátna televízna stanica al-Ichbáríja, ktorej správu prevzala tlačová agentúra Reuters.



Obe mešity, patriace medzi najposvätnejšie miesta islamu, v súvislosti s koronavírusom zneprístupnili pre zahraničných pútnikov aj bežných turistov z približne 25 krajín. Obyvatelia krajín šesťčlennej Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) musia s návštevou počkať 14 dní, pokiaľ predtým cestovali mimo tohto regiónu, uviedol Reuters.



Zo zverejnenej správy nie je jasné, pre koho budú mešity v Mekke a Medine opäť prístupné. Saudskoarabské ministerstvo vnútra len v stredu oznámilo, že v súvislosti s koronavírusom je celoročná moslimská púť do Mekky pozastavená aj pre "občanov a obyvateľov" tohto kráľovstva.



Saudská Arábia dosiaľ hlásila päť prípadov nakazenia novým koronavírusom.



Takzvanú malú púť do Mekky, v arabčine nazývanú umra, je možné vykonať počas celého roka. V rámci nej prichádzajú do tohto posvätného mesta každý mesiac tisíce moslimských pútnikov z celého sveta. Mnohí z nich zároveň navštevujú aj Prorokovu mešitu v Medine.