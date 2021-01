Saudská Arábia po tri a pol roku ukončí blokádu Kataru

Dauha/Kuvajt 5. januára (TASR) – Saudská Arábia po viac ako troch rokoch opäť otvorí svoje pozemné a námorné hranice, ako aj vzdušný priestor s Katarom. V pondelok večer, krátko pred začiatkom summitu Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) v saudskoarabskom meste Ulá, to podľa agentúry AFP v štátnej televízii oznámil kuvajtský minister zahraničných vecí Ahmad Násir Muhammad Sabáh.



Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE) a Bahrajn prerušili 5. júna 2017 s Katarom diplomatické a obchodné vzťahy, ako aj dopravné spojenie a obvinili ho z podpory teroristických skupín. K blokáde sa neskôr pripojil aj Egypt.



Najmä Saudskej Arábii a SAE sa nepáčilo, že Katar podporuje islamistické organizácie ako Moslimské bratstvo. Malý emirát ležiaci na Arabskom polostrove obvinili z podpory terorizmu a príliš úzkych vzťahov so šiitským Iránom a Tureckom. Svojmu susedovi predložili 13 požiadaviek vrátane ukončenia vysielania televízie al-Džazíra, uzavretia tureckej základne a prerušenia väzieb na Moslimské bratstvo a Irán.



Blokáda spočiatku viedla k výpadkom v importoch, Katar však finančné straty dokázal vyrovnať vďaka svojim vlastným zdrojom a spojenectvám so štátmi mimo regiónu Perzského zálivu.



Dauha v pondelok oznámila, že katarský emir Tamím bin Hamad Sání sa po prvýkrát od začiatku diplomatickej krízy zúčastní na summite GCC, ktorého členmi sú aj Kuvajt, Saudská Arábia, SAE, Bahrajn a Omán. Podľa analytikov mohol Katar svoju účasť podmieniť práve ukončením svojej blokády.



Nemenovaný predstaviteľ vlády USA podľa AFP uviedol, že na vrcholnej schôdzke GCC sa zúčastní aj Jared Kushner, poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ. Dodal, že na summite bude podpísaná dohoda, ktorá ukončí blokádu Kataru. AFP pripomína, že USA opakovane naliehali na riešenie tejto regionálnej krízy, pretože z pohľadu Washingtonu je jednota štátov Perzského zálivu nevyhnutná na izoláciu Iránu.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí oznámenie o otvorení hraníc s Katarom označilo za dôležitý krok k vyriešeniu sporu, vyzvalo však na zrušenie všetkých sankcií proti svojmu spojencovi. Ankara podporovala Dauhu od zavedenia blokády a okrem iného jej poskytovala dodávky potravín.