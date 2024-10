Saudská Arábia popravila Filipínca, snaha Manily neuspela

Manila/Rijád 8. októbra (TASR) - Saudská Arábia popravila robotníka z Filipín odsúdeného za vraždu napriek snahám filipínskej vlády o odvolanie trestu smrti. Oznámil to v utorok filipínsky prezident Ferdinand Marcos, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Meno muža a detaily prípadu neboli zverejnené na žiadosť jeho rodiny. Poprava sa konala v sobotu, napísali saudskoarabské médiá. Dodali, že robotník bol odsúdený za vraždu občana Saudskej Arábie.



Prezident Marcos uviedol, že jeho vláda vyčerpala všetky možnosti, aby tejto "nešťastnej" poprave zabránila. "Bola to hrozná tragédia... Niekoľko rokov sme skúšali všetko," povedal novinárom.



Filipínske ministerstvo zahraničných vecí priblížilo, že napriek rôznym snahám Manily "rodina obete odmietla prijať krvavé peniaze výmenou za odpustenie Filipíncovi, a tak sa poprava uskutočnila".



Zákony v Saudskej Arábii umožňujú rodinám obetí namiesto trestu smrti prijať finančnú kompenzáciu známu ako dija alebo "krvavé peniaze".



Filipínsky prezident povedal, že obe krajiny o tomto prípade rokovali posledných "päť až šesť rokov". "Bohužiaľ, tamojšie zákony sú veľmi prísne," dodal. Zároveň prisľúbil, že jeho vláda pomôže s prevozom tela popraveného robotníka do vlasti.



Saudská Arábia popravila vlani po Číne a Iráne najviac väzňov, vyplýva zo štatistík ľudskoprávnej organizácie Amnesty International.