Saudská Arábia spolu s OSN spustí darcovskú konferenciu pre Jemen

Dubaj 29. mája (TASR) - Saudská Arábia potvrdila, že na budúci týždeň bude spolu s OSN hostiť virtuálnu darcovskú konferenciu pre Jemen. Podľa zmienenej medzinárodnej organizácie hrozí jemenskému ľudu, sužovanému vojenským konfliktom, rozšírenie koronavírusového ochorenia COVID-19.



V Jemene potrebujú humanitárnu pomoc milióny ľudí. Tamojšiu vládu v roku 2014 vyhnali z hlavného mesta Saná húsijskí povstalci podporovaní Iránom. Neskôr v Jemene intervenovala vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie so zámerom opätovne dosadiť prezidenta Abd Rabbuha Mansúra Hádího.



Podľa nariadenia kráľa Salmána sa darcovská konferencia uskutoční na budúci týždeň v utorok v Rijáde, informovala v piatok tlačová agentúra Reuters. OSN si kladie za cieľ vyzbierať pre Jemen najmenej 2,4 miliardy dolárov, pričom má ísť o dosiaľ najväčšiu humanitárnu operáciu na svete.



"Ak nezískame finančné zdroje, ktoré potrebujeme, a ak sa pre potlačenie vírusu nespraví viac, COVID-19 zachváti Jemen," uviedla vo vyhlásení humanitárna koordinátorka OSN pre Jemen Lise Grandeová.



Jemen vo štvrtok potvrdil 281 prípadov infekcie a 55 súvisiacich úmrtí, čo predstavuje mortalitu na úrovni 20 percent. Celosvetový priemer úmrtnosti na COVID-19 je podľa odhadov OSN sedempercentný.



Epidémia tejto infekčnej choroby predstavuje veľké ohrozenie pre zdravotný systém krajiny, ktorý je pustošený už päť rokov trvajúcou občianskou vojnou. Saudská Arábia stojí na strane legitímnej jemenskej vlády. Dočasným sídlom medzinárodne uznanej jemenskej vlády sa stalo mesto Aden.



Boje pokračujú aj napriek opakovaným výzvam na zastavenie paľby v rámci svetového úsilia v boji proti novému druhu koronavírusu. Jemenskí povstalci v uplynulých dňoch prvýkrát priznali, že koronavírus sa rozšíril aj do viacerých provincií krajiny, ktoré majú pod svojou kontrolou, ako aj do hlavného mesta Saná.