PRESTRELKA V SAUDSKEJ ARÁBII: Zahynul útočník a ochrankár

Džidda 29. júna (TASR) - Pred americkým konzulátom v saudskoarabskom meste Džidda došlo v stredu večer k prestrelke medzi ozbrojeným mužom a príslušníkmi bezpečnostných síl. Streľba si vyžiadala dva životy. Jednou z obetí je útočník, ďalšou nepálsky ochrankár, oznámila miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Muž zastavil s autom o 18:45 h (17.45 h SELČ) pred budovou konzulátu a následne z neho vystúpil so zbraňou v ruke," uviedol hovorca miestnej polície. Príslušníci o bezpečnostných zložiek podľa jeho slov zareagovali a situácia vyústila do prestrelky. Pri tej bol zabitý ozbrojený muž a zranený nepálsky príslušník súkromnej ochranky na konzuláte, ktorý neskôr utŕženým zraneniam podľahol.



K útoku došlo v čase, keď prebieha tradičná moslimská púť hadždž do mesta Mekka, ktoré leží približne 70 kilometrov východne od Džiddy.



Americký konzulát v Džidde ležiacej na pobreží Červeného mora bol v minulosti už viackrát terčom podobných útokov.



K jednému z takýchto incidentov došlo 4. júla 2016, na deň nezávislosti USA, keď sa pred týmto konzulátom odpálil samovražedný útočník. Terčom útoku sa stal tento konzulát aj 6. decembra 2004, keď tam skupina islamistických militantov zabila štyroch členov bezpečnostnej služby a piatich zamestnancov.