Saudská Arábia predstavila mierovú iniciatívu pre Jemen

Dubaj 22. marca (TASR) - Saudská Arábia v pondelok predstavila novú mierovú iniciatívu na ukončenie vojny v Jemene, ktorá bude zahŕňať celoštátne prímerie pod dohľadom OSN a obnovenie leteckého a námorného spojenia. Podľa agentúry Reuters to minister zahraničných vecí kráľovstva, princ Fajsal bin Farhán Saúd.



Iniciatíva zahŕňa opätovné otvorenie letiska v hlavnom meste Saná. Umožní dovoz pohonných látok a potravín cez prístav Hudajdá, ktoré sú pod kontrolou na Irán napojených povstalcov, známych ako húsíovia.



Princ Fajsal tiež informoval, že sa obnovia aj politické rokovania medzi jemenskou vládou podporovanou Saudskou Arábiou a šiitskými povstalcami.



"Iniciatíva nadobudne platnosť ihneď po tom, ako s ňou húsíovia vyslovia súhlas," uviedol princ Fajsal a vyzval povstalcov i jemenskú vládu, aby ponuku prijali.



Podľa agentúry AFP húsíjskí povstalci zatiaľ tento zámer Rijádu nekomentovali.



Húsíovia požadujú zrušenie vzdušnej a námornej blokády, ktorá prispela k najhoršej humanitárnej kríze na svete. Ide o hlavnú podmienku povstalcov pre uzavretie mierovej zmluvy.



Koalícia pod vedením Saudskej Arábie však deklarovala, že prevádzka prístavu a letiska musí byť obmedzená, aby sa zabránilo dovozu zbraní k húsíjským jednotkám, ktoré ovládajú hlavné mesto a najľudnatejšie oblasti Jemenu.



Vo vyhlásení Saudskej Arábie sa nešpecifikuje, ktoré trasy pre lietadlá letiace do Saná budú povolené. Neuvádza sa v ňom ani to, či bude dovoz potravín alebo pohonných látok cez prístav Hudajdá podliehať ďalším predbežným povoleniam.



Organizácia Spojených národov už v Džibutsku vytvorila mechanizmus na kontrolu lodí pred ich zakotvením v prístave Hudajdá, ale vojnové lode koaličných síl pod vedením Saudskej Arábie zadržiavajú väčšinu plavidiel aj napriek povoleniu OSN.



Ako konštatovala agentúra AFP, ide o najnovší pokus Saudskej Arábie o zastavenie bojov v Jemene, ktoré vyvolali najhoršiu humanitárnu krízu v najchudobnejšom štáte arabského sveta.



Či sa takýto plán bude realizovať, je otázne, napísala AFP. Pripomenula, že pokus o jednostranné prímerie, s ktorým Saudská Arábia prišla vlani, nebol úspešný.



Tento krok Saudskej Arábie prišiel po tom, ako jemenskí povstalci zintenzívnili nálety dronmi a raketové útoky, ktorých terčom boli ropné náleziská v kráľovstve. Tieto útoky sa nakrátko premietli aj do cien ropy na globálnych trhoch.



Okrem toho ponuka na prímerie prišla aj v čase, keď sa Rijád pokúša rehabilitovať svoju povesť v USA, kde sa moci ujala administratíva prezidenta Joea Bidena.



Jemen je v stave občianskej vojny od roku 2014, keď šiitskí húsíovia dobyli hlavné mesto Saná a väčšinu severu krajiny. V roku 2015 sa do tejto vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády.



Húsíov zase podporuje šiitský Irán, ktorý je v oblasti Blízkeho východu rivalom sunnitskej Saudskej Arábie.



Konflikt si vyžiadal desaťtisíce životov a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy. Viedol tiež k humanitárnej kríze, ktorú OSN označuje za najhoršiu na svete.