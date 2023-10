Saudská Arábia prerušila rokovania o normalizácii vzťahov s Izraelom

Rijád 14. októbra (TASR) - Saudská Arábia prerušila rozhovory o možnej normalizácii vzťahov s Izraelom. Agentúre AFP to povedal nemenovaný zdroj oboznámený so stavom týchto rokovaní. Dôvodom sú zrejme boje medzi Izraelom a radikálnym palestínskym hnutím Hamas.



"Saudská Arábia sa rozhodla pozastaviť diskusiu o možnej normalizácii (vzťahov s Izraelom) a informovala (o tom) amerických predstaviteľov," uviedol zdroj podľa sobotňajšej správy agentúry AFP.



Do minulej soboty, keď sa odohral vpád kománd hnutia Hamas a začali sa mohutné raketové údery na Izrael a následne i jeho odveta, Saudská Arábia hovorila o pokroku v diplomatických rokovaniach vedených USA s cieľom normalizovať vzťahy s Izraelom, konštatovala AFP. Poznamenala, že takáto normalizácia by bola významným krokom pre konzervatívne kráľovstvo, na ktorého území sa nachádzajú dve najposvätnejšie miesta islamu.



Rijád však v posledných dňoch vyjadruje čoraz väčšie znepokojenie o osud Palestínčanov v pásme Gazy kontrolovanom Hamasom, kde Izrael v posledných dňoch podnikol tisíce úderov a nariadil evakuáciu civilistov zo severu na juh enklávy. Saudská Arábia v piatok odsúdila toto vysídlenie Palestínčanov i útoky na "bezbranných civilistov".



AFP pripomenula, že do Saudskej Arábie v sobotu pricestoval americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý sa v rámci kyvadlovej diplomacie pokúša - spoločne so spojencami USA na Blízkom východe - vybudovať koalíciu proti Hamasu, zabrániť ďalším aktérom pripojiť sa k vojne proti Izraelu a pokúsiť sa zabezpečiť prepustenie rukojemníkov zajatých v Izraeli a zadržiavaných Hamasom v Gaze.