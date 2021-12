Saudská Arábia prijme pútnikov zaočkovaných Sputnikom V

Moskva 6. decembra (TASR) - Saudská Arábia udelila súhlas na vstup do krajiny pre ľudí zaočkovaných vakcínou ruskej výroby Sputnik V, čo umožní mnohým moslimom prísť na púte hadždž a umra do najposvätnejších miest islamu v mestách Mekka a Medina. Informovala o tom na svojom webe stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Ruský fond priamych investícií (RFPI), ktorý vývoj vakcíny Sputnik V financoval a stará sa o jej predaj do zahraničia, vo svojom vyhlásení informoval, že rozhodnutie saudskoarabských úradov bude platiť od 1. januára 2022.



Zahraniční turisti zaočkovaní Sputnikom V budú aj naďalej povinní ísť do 48-hodinovej karantény a podrobiť sa testu PCR.



Saudská Arábia sa zaradila k viac ako 100 krajinám sveta, ktoré prijímajú návštevníkov zaočkovaných Sputnikom V, uviedol RFPI. Dodal, že iba 15 krajín - vrátane USA - v súčasnosti stanovuje, aby prichádzajúci cestujúci musia byť zaočkovaní inými vakcínami ako Sputnik.



Hadždž, ktorý musia telesne zdatní moslimovia absolvovať aspoň raz za život, môže byť v čase pandémie významným zdrojom šírenia nákazy.



Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 už druhý rok po sebe prinútila saudskoarabské úrady, aby výrazne zredukovali počet účastníkov hadždžu: tento rok sa na nej zúčastnilo len 60.000 plne zaočkovaných občanov a obyvateľov kráľovstva.



Rusko zaregistrovalo vakcínu Sputnik V v auguste roku 2020, ešte pred rozsiahlymi klinickými skúškami, čo vyvolalo obavy odborníkov v súvislosti s rýchlosťou tohto procesu.



V štúdii publikovanej neskôr odborným časopisom The Lancet bol Sputnik V vyhlásený za bezpečnú očkovaciu látku s viac ako 90-percentnou účinnosťou. Ruská vakcína však doteraz nebola schválená Svetovou zdravotníckou organizáciou ani orgánmi na kontrolu liečiv Európskej únie a Spojených štátov.