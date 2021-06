Saudská Arábia pustí na púť do Mekky len 60.000 domácich veriacich

Rijád 12. júna (TASR) - Saudská Arábia z dôvodu pokračujúcej koronavírusovej pandémie aj tento rok výrazne obmedzí účasť na každoročnej púti do Mekky, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. - 22. júla. Informovala o tom v sobotu agentúra SPA s odvolaním sa na príslušné ministerstvo.



Na púť budú mať zakázaný vstup veriaci zo zahraničia. Zúčastniť sa na nej budú môcť iba očkovaní občania Saudskej Arábie a ľudia, ktorí tam majú trvalý pobyt, vo veku 18 - 65 rokov bez chronických chorôb v maximálnom počte 60.000.



Rijád aj vlani tzv. veľkú púť do Mekky vzhľadom na koronavírusovú pandémiu výrazne obmedzil. Do posvätného mesta mohlo vstúpiť len 10.000 ľudí, pričom tradične prídu vyše dva milióny. Návštevníci zo zahraničia mali vstup úplne zakázaný.



Púť hadždž musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a môže si ju dovoliť.



V rámci uvoľnenia opatrení sa vlani v októbri opäť otvorila Veľká mešita a po čiastočne sa obnovili aj malé púte do Mekky (umra).



Saudská Arábia s vyše 34 miliónmi obyvateľov zaznamenala od vypuknutia pandémie podľa agentúry AFP viac ako 460.000 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 7536 súvisiacich úmrtí. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že bolo podaných viac ako 15 miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu.