Púť hadždž do Mekky sa začne 29. júla

Rijád 21. júla (TASR) - Tohtoročná púť hadždž v saudskoarabskej Mekke, ktorá musí byť z dôvodu šírenia nového koronavírusu výrazne obmedzená a môže sa na nej zúčastniť len asi 1000 moslimov, sa začne 29. júla. V pondelok to oznámili saudskoarabské úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP. Zvyčajne býva pútnikov až okolo 2,5 milióna.



"Rituál pútnikov na hore Arafat, čo je vrchol obradov počas hadždžu, pripadá na štvrtok (30. júla)," uviedla oficiálna tlačová agentúra Saudi Press Agency, ktorá citovala najvyšší súd. Z toho vyplýva, že prvým dňom každoročnej púte hadždž bude streda.



Na horu Arafat neďaleko Mekky v rámci tradičnej každoročnej púte hadždž stúpajú za bežných okolností milióny moslimov. Výstup na skalnatý pahorok je jednou z najdôležitejších častí púte. Na Arafate strávia pútnici celý deň v modlitbách a prosia Boha o odpustenie.



Päťdňový hadždž, jeden z piatich pilierov islamu, musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a má prostriedky na cestu do Mekky. Moslimovi, ktorý vykoná púť do Mekky, patrí titul hadždží.