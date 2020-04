Saudská Arábia ruší trest smrti pre mladistvých

Rijád 27. apríla (TASR) - Saudská Arábia zruší trest smrti pre maloletých, ktorí spáchali závažný trestný čin. Oznámil to saudskoarabský výbor pre ľudské práva, uvádza spravodajská stanica BBC.



Rozhodnutie, ktoré citovalo kráľovský dekrét kráľa Salmána, prišlo dva dni po tom, ako krajina ohlásila, že zo zoznamu trestov vyradila bičovanie. Vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu sa uvádza, že trest smrti pre maloleté osoby sa mení na maximálne desať rokov v zadržiavacom centre pre mladistvých.



"Tento dekrét nám pomôže zaviesť modernejší trestný zákonník," povedal predseda tamojšieho výboru pre ľudské práva Awwád Alawwád. Kedy toto rozhodnutie vstúpi do platnosti, nebolo bezprostredne známe.



Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý podpísal aj Rijád, uvádza, že trest smrti by sa nemal uplatňovať na maloleté osoby, ktoré spáchali trestný čin.



Vlani v Saudskej Arábii podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International popravili 184 osôb, pričom minimálne jeden z prípadov sa týkal muža odsúdeného na trest smrti za zločin, ktorý spáchal ako neplnoletý.



Saudská Arábia už dlho čelí medzinárodnej kritike za nerešpektovanie ľudských práv. Vo väzení je tam mnoho ľudskoprávnych aktivistov, ako aj bojovníkov za práva žien.



Táto kritika ešte zosilnela, keď sa v júni roku 2017 stal korunným princom a dedičom saudskoarabského trónu Muhammad bin Salmán. Brutálna vražda novinára Džamála Chášukdžího z októbra roku 2018, ku ktorej došlo na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, a represie voči disidentom zatienili princovo úsilie o modernizáciu ekonomiky a spoločnosti.



V piatok informovali zdroje z ľudskoprávnych organizácií, že v saudskoarabskom väzení zomrel známy aktivista, ktorý si odpykával 11-ročný trest odňatia slobody. Čelil niekoľkým obvineniam vrátane "porušenia lojality" saudskoarabskému vládcovi, "podnecovania nepokojov" a pokusov o ohrozenie bezpečnosti štátu. Zomrel po tom, ako začiatkom apríla utrpel mozgovú príhodu vo väzenskej cele, k čomu došlo podľa aktivistov z dôvodu zanedbania lekárskej starostlivosti zo strany predstaviteľov väznice.