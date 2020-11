Saudskoarabský minister nevylučuje jadrové vyzbrojenie krajiny

Berlín 17. novembra (TASR) - Saudská Arábia si vyhradzuje právo vyzbrojiť sa jadrovým arzenálom, ak sa nepodarí zastaviť Irán vo vývoji jeho vlastných jadrových zbraní. V rozhovore pre tlačovú agentúru DPA to vyhlásil saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubair.



"Určite je to možnosť. Saudská Arábia dala veľmi jasne najavo, že spraví všetko, čo bude môcť, aby chránila svoje obyvateľstvo a svoje územie," uviedol Džubair s tým, že ak sa Irán stane jadrovou mocnosťou, po jadrovom arzenáli siahne viac krajín.



Saudská Arábia a Irán súperia o nadvládu na Blízkom východe. Teherán už desaťročia pracuje na využití jadrovej sily a v roku 2015 podpísal so svetovými mocnosťami jadrovú dohodu o zastavení vývoja svojej jadrovej zbrane výmenou za uvoľnenie sankcií.



Americký prezident Donald Trump však dodatočne vyňal Spojené štáty z tejto dohody, čím ju dostal na pokraj nezdaru. Jeho administratíva požaduje program s ďalekosiahlejšími účinkami a ukončenie regionálneho vplyvu Iránu. Tento postoj podporuje aj Saudská Arábia.



"Sme presvedčení, že Iránci iba reagovali na nátlak," povedal Džubair. Na otázku, aké zmeny možno v tejto súvislosti očakávať od novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena, odpovedal, že to ukáže až čas, napísala v utorok DPA.



Irán sa v tejto situácii začal postupne odkláňať od kľúčových ustanovení dohody, keď začal obohacovať urán nad úroveň stanovenú dohodou a zvýšil jeho zásoby nad povolený limit.



Iránsky prezident Hasan Rúhání sa vyjadril, že Irán je pripravený spolupracovať s Bidenom a "využiť každú príležitosť" na zrušenie amerických sankcií voči Teheránu.



Podľa Rúháního je jeho krajina pripravená s USA rokovať za dodržania podmienky, že Biden znovu pristúpi k jadrovej dohode z roku 2015 a zruší sankcie, ktoré na Irán uvalila Trumpova vláda.



Za prezidenta Trumpa zosilnelo napätie medzi USA a Iránom a v priebehu tohto roka dokonca dosiahlo vrchol.