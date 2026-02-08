< sekcia Zahraničie
Saudská Arábia si objednala 20 vysokorýchlostných vlakov zo Španielska
Autor TASR
Madrid 8. februára (TASR) - Saudská Arábia si objednala 20 nových vysokorýchlostných vlakov od španielskej spoločnosti Talgo, oznámilo v nedeľu španielske ministerstvo dopravy.
Spoločnosť Talgo uviedla, že táto dohoda zvyšuje jej objem nevybavených objednávok o 1,33 miliardy eur, čím sa ich celková hodnota dostala na rekordnú úroveň takmer šesť miliárd eur, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry Reuters. Kontrakt zahŕňa aj údržbu vlakových súprav.
Dohoda je povzbudením pre španielsky železničný sektor, ktorého reputácia utrpela ťažkú ranu v dôsledku januárovej zrážky vlakov neďaleko mesta Córdoba, pri ktorej zahynulo 46 ľudí. Nehoda vyvolala otázky, či investície do údržby siete držia krok s rastúcim dopytom cestujúcich.
Šéf španielskeho rezortu dopravy Óscar Puente vyzdvihol dohodu v príspevku na platforme X. „Zaručujeme kontinuitu štátnej železničnej spoločnosti Renfe ako prevádzkovateľa saudskoarabskej vysokorýchlostnej železničnej siete do roku 2038. Potvrdzujeme tiež nákup 20 nových vlakov od spoločnosti Talgo s investíciou viac ako 2,8 miliardy eur pre naše firmy,“ napísal.
Železničný systém Saudskej Arábie prevádzkuje vlaky vyrobené spoločnosťou Talgo od roku 2018. Spoločnosť bola založená v roku 1942 a ústredie má v Las Rozas de Madrid. Okrem vysokorýchlostných súprav vyrába aj lokomotívy alebo vlaky typu intercity.
