Saudská Arábia si pre pálenie Koránu predvolala švédskeho veľvyslanca

Rijád 3. júla (TASR) - Saudská Arábia si predvolala švédskeho veľvyslanca v Rijáde, aby mu tlmočila protest proti minulotýždňovému páleniu Koránu pred mešitou v Štokholme. Informovali o tom v pondelok ráno saudskoarabské štátne médiá, píše agentúra AFP.



Švédsky veľvyslanec bol na ministerstvo zahraničných vecí Saudskej Arábie predvolaný v nedeľu. Švédsko bolo touto cestou vyzvané "na zastavenie všetkých krokov, ktoré sú v priamom rozpore s medzinárodným úsilím o šírenie hodnôt tolerancie, umiernenosti a odmietania extrémizmu a ktoré podkopávajú vzájomnú úctu potrebnú na budovanie vzťahov medzi národmi a štátmi," uviedla oficiálna saudskoarabská tlačová agentúra SPA.



Švédska vláda sa k predvolaniu svojho veľvyslanca bezprostredne nevyjadrila. Ešte v nedeľu však vydala vyhlásenie, v ktorom pálenie Koránu pred mešitou v Štokholme "dôrazne odsúdila". Označila to za islamofóbny a provokatívny čin, ktorý v žiadnom prípade neodráža postoje švédskej vlády. Zároveň však poukázala na to, že švédska ústava garantuje slobodu zhromažďovania, prejavu a organizovanie protestov.



Muž, údajne kresťanský utečenec z Iraku žijúci vo Švédsku, počas protestu pred mešitou v centre švédskej metropoly Štokholm najprv pošliapal Korán a potom zapálil niekoľko strán z tejto posvätnej knihy moslimov. Urobil tak minulú stredu – v prvý deň významného moslimského sviatku íd al-adhá a krátko pred koncom výročnej púte do saudskoarabskej Mekky.



Incident vyvolal v moslimskom svete vlnu nevôle a švédskych veľvyslancov si v tejto súvislosti predvolali aj Irak, Kuvajt či Spojené arabské emiráty. Organizácia islamskej spolupráce (OIC) so sídlom v saudskoarabskej Džidde v nedeľu vyzvala na kolektívne opatrenia s cieľom zabrániť opakovaniu takýchto udalostí.



Švédska polícia pôvodne stredajší protest pred štokholmskou mešitou povolila, ale jeho organizátora neskôr obvinila "z agitácie proti etnickým a národnostným skupinám". Irackí predstavitelia vyzvali Švédsko, aby 37-ročného muža, ktorý Korán zapálil, vydali na trestné stíhanie do Iraku.



Pálenie Koránu ohrozilo aj ambície Švédska o vstup do NATO, keďže udalosť pobúrila i prevažne moslimské Turecko, ktoré švédsku žiadosť o členstvo zatiaľ neratifikovalo.