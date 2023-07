Saudská Arábia si predvolala dánskeho diplomata ohľadom pálenia Koránu

Rijád 28. júla (TASR) - Saudská Arábia si predvolala dánskeho diplomata na protest proti znesväcovaniu koránu krajne pravicovou skupinou v Kodani, informovali v piatok štátne médiá blízkovýchodnej monarchie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Predstavitelia saudskoarabského ministerstva zahraničných vecí počas štvrtkového stretnutia odovzdali dánskemu charge d'affaires protestnú nótu. Vyzývajú v nej na ukončenie "hanebných činov, ktoré porušujú všetky náboženské učenia, medzinárodné zákony a normy" a ktoré "podnecujú nenávisť medzi náboženstvami".



Krajne pravicová skupina Danske Patrioter v pondelok zverejnila video, na ktorom muž znesväcuje a páli niečo, čo vyzerá ako korán. Ide o najnovší incident tohto druhu, ktorý vyvolal hnev v moslimskom svete.



Saudská Arábia, kde sa nachádzajú posvätné pútnické mestá moslimov Mekka a Medina, tiež odsúdila protesty irackého utečenca, ktorý vo Švédsku v júni pred hlavnou mešitou v Štokholme spálil niekoľko stránok koránu.



Tento utečenec pri inom júnovom proteste korán pošliapal, ale nepodpálil ho. Rijád následne odovzdal švédskemu charge d'affaires protestnú nótu.



Saudská Arábia a Irak požadujú mimoriadne zasadnutie Organizácie islamskej spolupráce (OIC) so sídlom v Džidde, ktoré by sa malo konať v pondelok a malo by riešiť znesväcovanie koránu vo Švédsku a Dánsku.



Generálnemu tajomníkovi 57-člennej organizácie Hisseinovi Brahimovi Tahovi vo štvrtok telefonoval švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström. V rozhovore povedal, že Štokholm odmieta činy, ktoré urážajú korán, a chce udržiavať dobré vzťahy s členmi OIC.