< sekcia Zahraničie
Saudská Arábia si vymenila útoky s jemenskými povstalcami húsíami
Podľa húsíovského spravodajského portálu al-Masíra boli pri útoku zranení 13 ľudia.
Autor TASR
Rijád 28. novembra (TASR) - Saudská Arábia v sobotu oznámila, že zostrelila riadenú strelu nemierenú na metropolu Rijád po tom, čo médiá jemenských povstalcov húsíov informovali o saudských útokoch na Jemen. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
„Protivzdušná obrana zachytila a zničila riadenú strelu, ktorú teroristickí militanti húsíovia vypálili smerom na oblasť Rijádu,“ napísal hovorca saudskoarabskej vojenskej koalície pod vedením Rijádu na platforme X. Došlo k tomu v čase, keď tlačová agentúra Saba informovala o saudskom útoku na jemenské hlavné mesto Saná, ktoré kontrolujú húsíovia.
„Po tom, čo saudské nepriateľské sily zaútočili na obytnú štvrť utrpelo škody osem domov a tri obchody v Saná,“ uviedla agentúra Saba na platforme Telegram. Podľa húsíovského spravodajského portálu al-Masíra boli pri útoku zranení 13 ľudia.
Koalícia neskôr oznámila, že jej sily zachytili balistickú raketu, ktorú húsíovia vystrelili na juh Saudskej Arábie. Koalícia podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu a pravidelne bombarduje oblasti kontrolované povstalcami, odkedy sa v lete opäť obnovili boje v Jemene. Povstalci v reakcii na to útočia na kráľovstvo bohaté na ropu, pričom už zasiahli energetické zariadenia, letiská i finančnú štvrť v Rijáde.
„Protivzdušná obrana zachytila a zničila riadenú strelu, ktorú teroristickí militanti húsíovia vypálili smerom na oblasť Rijádu,“ napísal hovorca saudskoarabskej vojenskej koalície pod vedením Rijádu na platforme X. Došlo k tomu v čase, keď tlačová agentúra Saba informovala o saudskom útoku na jemenské hlavné mesto Saná, ktoré kontrolujú húsíovia.
„Po tom, čo saudské nepriateľské sily zaútočili na obytnú štvrť utrpelo škody osem domov a tri obchody v Saná,“ uviedla agentúra Saba na platforme Telegram. Podľa húsíovského spravodajského portálu al-Masíra boli pri útoku zranení 13 ľudia.
Koalícia neskôr oznámila, že jej sily zachytili balistickú raketu, ktorú húsíovia vystrelili na juh Saudskej Arábie. Koalícia podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu a pravidelne bombarduje oblasti kontrolované povstalcami, odkedy sa v lete opäť obnovili boje v Jemene. Povstalci v reakcii na to útočia na kráľovstvo bohaté na ropu, pričom už zasiahli energetické zariadenia, letiská i finančnú štvrť v Rijáde.