Saudská Arábia sprísnila pre koronavírus opatrenia v Mekke a Medine

Rijád 2. apríla (TASR) - Saudská Arábia zaviedla vo štvrtok celodenný zákaz vychádzania vo svätých mestách Mekka a Medina. Informovala o tom agentúra Reuters.



Saudská Arábia tak v mestách rozšírila prísne opatrenia s cieľom predísť šíreniu koronavírusu. Niektoré časti Mekky aj Mediny už boli uzavreté. Pre iné platil zákaz vychádzania od tretej hodiny popoludní do šiestej ráno.



Ministerstvo vnútra udelilo výnimku niektorým dôležitým pracovníkom, akými sú napríklad lekári. Obyvatelia miest si takisto budú môcť ísť nakúpiť potraviny alebo vyhľadať lekársku starostlivosť v prípade, že ju budú potrebovať.



V osobných automobiloch sa po novom bude môcť v mestách viezť iba jeden pasažier.



Saudská Arábia už zaviedla viacero prísnych opatrení v dôsledku pandémie. Ešte v polovici marca úrady zavreli kiná, nákupné strediská aj reštaurácie, zastavili medzinárodné aj vnútroštátne lety a zrušili celoročnú púť do Mekky, známu pod menom umra.



Tento týždeň saudskoarabské úrady požiadali veriacich, aby odložili svoje plány navštíviť sväté mestá v júli, keď by sa mala konať výročná púť hadždž, jedna z najdôležitejších udalostí moslimského kalendára.



Vnútroštátna doprava v krajine je prísne regulovaná, najmä vo veľkých mestách ako Rijád, Mekka, Medina či Džidda.



Saudská Arábia dosiaľ potvrdila 1885 prípadov nákazy koronavírusom a 21 úmrtí.