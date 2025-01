Saudská Arábia spustila humanitárny letecký most do Sýrie

Rijád 1. januára (TASR) - Saudská Arábia v stredu spustila humanitárny letecký most do Sýrie a dodáva tam potraviny, prístrešky a zdravotnícke potreby. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Letecký most zriadilo Centrum humanitárnej pomoci a podpory kráľa Salmána (KSrelief) s cieľom "zmierniť následky ťažkých podmienok, ktorým v súčasnosti čelí sýrsky ľud", uviedla oficiálna saudská agentúra SPA. Po leteckom moste z Rijádu "bude v najbližších dňoch nasledovať ďalší pozemný most", uviedlo vedenie KSrelief.



Podľa OSN je na podporu odkázaných zhruba 70 percent obyvateľov Sýrie a do pomoci sa zapojili aj ďalšie krajiny vrátane Európskej únie a Ukrajiny.



Sýria je zničená po 13 rokoch občianskej vojny a uvalení sankcií na vládu zosadeného prezidenta Bašára al-Asada. Milióny ľudí boli vysídlené, hospodárstvo a civilná infraštruktúra sú v troskách a podľa analytika Svetovej zdravotníckej organizácie je mimo prevádzky približne polovica nemocníc.



Zdroj blízky saudskoarabskej vláde predtým uviedol, že Damask navštívila vysokopostavená delegácia a stretla sa s novým sýrskym vedením islamistickej skupiny Haját Tahrír aš-Šám, ktorá 8. decembra po bleskovej ofenzíve zvrhla Asada.



Rijád už predtým poslal Sýrii pomoc po ničivom zemetrasení vo februári 2023.